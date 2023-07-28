Замглавы МВД Литвы: рассматривается возможность закрытия границы с Беларусью

На восточной границе НАТО Польша сталкивается с довольно большим наплывом нелегальных мигрантов, организованным белорусским режимом. Вызывает тревогу и переброска бойцов российской ЧВК „Вагнер“ в Беларусь. Как заявил А. Абрамавичюс, в Беларуси насчитывается около 1200 наемников „Вагнера“. Однако, по его словам, с военной точки зрения „Вагнер“ не напугает Польшу. „Что касается заявлений Лукашенко о том, что они „попутешествуют“ в Польшу, мол, они прогуляются с оружием, запугают всех и вернутся... Этим Польшу не напугаешь. Как военная сила они не представляют серьезной угрозы для Республики Польша“, – размышлял вице-министр. С другой стороны, продолжил он, нельзя исключать вероятность различных провокаций на границе с Беларусью.



„Это могут быть какие-то группировки, перебрасываемые в виде беженцев или нелегальных мигрантов, с целью вызвать какие-то точечные беспорядки. В таком случае государства, которые уже находятся под давлением нелегальной миграции, запустят эту возможность сотрудничества“, – пояснил А. Абрамавичюс, отметив, что в этом плане существует возможность закрытия границы. „Возможность закрытия границы существует. Вопрос о том, как далеко пойдет белорусский режим, безусловно, согласовав с российским режимом. Какие полномочия будут даны „Вагнеру“, – заключил замминистра. После несостоявшегося мятежа главаря ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина было принято решение о переброске части наемников в Беларусь. Польша не исключает определенных провокаций и со стороны России, поэтому перебросила часть своей армии из западной части страны на восток.