Ненавистный налог на автомобили, квартиры в аренду. Эстония стоит на пороге Великой перезагрузки
Вместо владения собственностью людей подталкивают к тому, чтобы они снимали квартиры и арендовали машины. Налог на автомобили — еще один шаг на этом пути. Eesti Ekspress разбирается, кому же это выгодно.
На прошлой неделе жители Эстонии услышали два послания, свидетельствующие о движении общества к Великой перезагрузке (The Great Reset). Это — получившая широкое освещение в альтернативных СМИ теория основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба и глобалиста Тьерри Маллере о том, что в будущем только богатые смогут иметь дома, квартиры, машины и другое дорогое имущество, а простые люди будут вынуждены арендовать их. (Разумеется, Шваб и Маллере не могут управлять миром, но конспирологи стали рассматривать эту теорию как план тайной элиты по установлению нового мирового порядка).
Эксперт в области недвижимости Вильяр Аракас в эфире утреннего шоу Vikerraadio предупредил, что рост процентных ставок и цен может начать сказываться на средствах к существованию людей. Он отметил, что „мы уже наблюдаем рост интереса к аренде квартир, поскольку люди больше не в состоянии взять кредит на покупку жилья“.