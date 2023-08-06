Ненавистный налог на автомобили, квартиры в аренду. Эстония стоит на пороге Великой перезагрузки

На прошлой неделе жители Эстонии услышали два послания, свидетельствующие о движении общества к Великой перезагрузке (The Great Reset). Это — получившая широкое освещение в альтернативных СМИ теория основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба и глобалиста Тьерри Маллере о том, что в будущем только богатые смогут иметь дома, квартиры, машины и другое дорогое имущество, а простые люди будут вынуждены арендовать их. (Разумеется, Шваб и Маллере не могут управлять миром, но конспирологи стали рассматривать эту теорию как план тайной элиты по установлению нового мирового порядка).