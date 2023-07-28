Правда ли, что представителям ЛГБТ+ в украинской армии запретили заниматься сексом во время службы?

С 20 июля прокремлёвские ресурсы распространяют фото приказа, который якобы был издан командиром украинской 47-й отдельной механизированной бригады „Маґура“ Александром Саком. Из попавшей в кадр части украиноязычного текста можно сделать вывод, что в нём говорится о необходимости „провести профилактическую работу с солдатами и офицерами, которые потенциально попадают в разряд лиц нетрадиционной сексуальной ориентации“, и сообщить о запрете на „открытые сексуальные действия между сослуживцами“. В случае нарушения приказа военнослужащим якобы грозит „суд по законам военного времени“, а объясняется вся инициатива „случаями небоеспособности отдельных боевых единиц“.



С подписями в духе „геям из любимой бригады Зеленского запрещают интимные отношения“ это фото разошлось по соцсетям («Дзен», ВКонтакте, Twitter). Особенную популярность новость получила в Telegram, где её разместили, в частности, каналы „Военкор Котенок» (164 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Украина.ру» (90 000), „Мрiя» (49 000) и „Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.» (35 000)

В Украине отсутствуют ограничения по приёму лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на военную службу, срочную или по контракту. Препятствием для этого, как и для любого другого человека, могут служить заболевания, внесённые в специальный перечень. В 2016 году Главное управление морально-психологического обеспечения ВСУ сообщало, что не зафиксировало ни одной жалобы на руководство военных комиссариатов по ограничению для представителей ЛГБТ+ возможности проходить службу. А в июле 2023 года британское издание The Telegraph выпустило статью, из которой следовало, что число открытых ЛГБТ-солдат в армии Украины на сегодняшний день сравнительно велико и отношение к ним постепенно меняется в лучшую сторону (ту же тенденцию по всей стране фиксируют и местные активисты).