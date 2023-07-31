За рубежом
31.07.2023, 15:50

„Запад не предоставил достаточное количество машин для разминирования“. Наступление украинской армии провалилось?

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Польский танк PT-91 Twardy на южном фронте.
Польский танк PT-91 Twardy на южном фронте.
ФОТО: killpukin | Telegram

В последние несколько недель мировые СМИ все чаще высказывают мнение, что наступление в Украине пока что является разочарованием или даже провалом. Forte поговорил на эту тему с украинским военным экспертом Александром Коваленко.

Говорят, что российско-украинская война зашла в тупик. Ни одна из сторон не сможет получить решающего преимущества или нанести противнику урон, который заставил бы его пойти на существенные уступки на поле боя. Наступление украинской армии кажется слишком медленным или даже безрезультатным, а потому Россия и Украина должны прекратить огонь и начать переговоры. Такого рода рассуждения заполонили мировые СМИ в последние недели, и многие уже воспринимают их как непреложную истину.

Возникает вопрос: насколько эти утверждения соответствуют реальному положению дел? Об этом Forte спросил у Александра Коваленко, ведущего военного эксперта Украины.

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