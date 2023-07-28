Правдиво ли видео с Джо Байденом, обнюхивающим ребёнка?
В интернете широко разошлась видеозапись, где президент США наклоняется к ребёнку и громко его обнюхивает. Мы решили проверить, соответствует ли оно действительности.
В англо- и русскоязычном сегменте интернета распространилось 21-секундное видео, на котором американский лидер наклоняется к кому-то и издаёт сопящий звук, как будто обнюхивая кого-то или что-то. В Telegram ролик чаще всего сопровождается такой подписью: „Ничего необычного. Просто дедушка Джо снова проявляет нездоровый интерес к детям. В этот раз Байден решил обнюхать подростка“. Такие посты разместили многие популярные Telegram-каналы, например „Наблюдатель» (227 000 просмотров на момент написания этого разбора), Voblya (155 000), „Что произошло?» (123 000) и „Жесть дня» (84 000). Популярны публикации о странном инциденте с участием Байдена и в других соцсетях («ВКонтакте», Facebook), а также на блог-платформах.
На видео, кроме крупного плана Байдена и некой женщины рядом с ним, видно довольно мало, однако после 10-й секунды в кадр попадают люди на заднем плане — и среди них много военных. Изучив пресс-релизы о мероприятиях с участием президента США на официальном сайте Белого дома, „Проверено“ обнаружило, что 9 июня 2023 года он посетил военную базу Форт-Либерти, где подписал указ об улучшении условий для супруг и супругов военнослужащих. Детали одежды Байдена (например, цвет костюма и галстук в полоску), которые видны на распространяемой видеозаписи, совпадают с тем, что можно увидеть на фото с этого события — например, в репортаже Associated Press или на официальном сайте министерства обороны США. Получается, что в Рунете видео в нынешнем виде разошлось спустя почти месяц — в начале июля 2023 года.
Нашим коллегам из фактчекингового подразделения агентства Reuters удалось найти оригинал видео — он был опубликован в TikTok ещё в день мероприятия. Хештеги #FortLiberty и #Army подтверждают, что запись действительно была сделана на той самой встрече с Байденом на военной базе.
На видео, которое длится почти вдвое дольше вирусного, видно, что герой видео — вовсе не подросток, как пишут некоторые интернет-пользователи, а младенец, которого женщина, снимающая видео, держит на руках. Более того, в оригинальном ролике нет и того самого сопящего звука. Вместо этого слышно, как Байден говорит ребёнку: „Позволь мне рассказать секрет…“, затем шепчет ребёнку на ухо, а впоследствии добавляет: „Не рассказывай маме, что я тебе сказал“. Примечательно, что ни сама мать ребёнка, ни комментаторы под её оригинальным видео не видят в нём ничего крамольного, реагируя скорее умилением, нежели возмущением.
Судя по всему, впоследствии видео было отредактировано: его кадрировали и наложили звук обнюхивания. В англоязычном сегменте интернета обработанный ролик появился раньше, поэтому, скорее всего, русскоязычные блогеры просто распространили его, снабдив некорректной подписью, но не создавали его сами. Так, самый ранний пост в русскоязычном Telegram, который удалось обнаружить „Проверено“, появился только 8 июля в 17:56 по московскому времени, в других соцсетях — ещё позже, а в англоязычном Twitter видео распространялось уже в ночь с 7 на 8 июля.
„Проверено“ уже не первый раз ловит Telegram-каналы на распространении фейков о Джо Байдене, которые выставляют его неадекватным человеком. Так, ранее в Рунете уже разошлась информация о том, что американский президент якобы во время выступления попросил не прыгать невидимого человека, положил руку на ягодицы президента Украины Зеленского или рассказал, как ему пару раз вскрывали черепную коробку, чтобы убедиться в наличии мозга. Все такие посты были подкреплены фото или видео, но при этом ни одно из этих сообщений не соответствовало действительности, а доказательства были подделаны.
Таким образом, видео с американским президентом, обнюхивающим подростка, не соответствует действительности. Во-первых, на видео вовсе не подросток, а совсем маленький ребёнок. Во-вторых, на оригинальном видео нет сопящего звука, он был наложен в видеоредакторе позже, вероятно, чтобы сфальсифицировать очередное доказательство, подкрепляющее негативный образ Джо Байдена.
Итог: Фейк