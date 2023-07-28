Правдиво ли видео с Джо Байденом, обнюхивающим ребёнка?

В англо- и русскоязычном сегменте интернета распространилось 21-секундное видео, на котором американский лидер наклоняется к кому-то и издаёт сопящий звук, как будто обнюхивая кого-то или что-то. В Telegram ролик чаще всего сопровождается такой подписью: „Ничего необычного. Просто дедушка Джо снова проявляет нездоровый интерес к детям. В этот раз Байден решил обнюхать подростка“. Такие посты разместили многие популярные Telegram-каналы, например „Наблюдатель» (227 000 просмотров на момент написания этого разбора), Voblya (155 000), „Что произошло?» (123 000) и „Жесть дня» (84 000). Популярны публикации о странном инциденте с участием Байдена и в других соцсетях («ВКонтакте», Facebook), а также на блог-платформах.

На видео, кроме крупного плана Байдена и некой женщины рядом с ним, видно довольно мало, однако после 10-й секунды в кадр попадают люди на заднем плане — и среди них много военных. Изучив пресс-релизы о мероприятиях с участием президента США на официальном сайте Белого дома, „Проверено“ обнаружило, что 9 июня 2023 года он посетил военную базу Форт-Либерти, где подписал указ об улучшении условий для супруг и супругов военнослужащих. Детали одежды Байдена (например, цвет костюма и галстук в полоску), которые видны на распространяемой видеозаписи, совпадают с тем, что можно увидеть на фото с этого события — например, в репортаже Associated Press или на официальном сайте министерства обороны США. Получается, что в Рунете видео в нынешнем виде разошлось спустя почти месяц — в начале июля 2023 года.

Нашим коллегам из фактчекингового подразделения агентства Reuters удалось найти оригинал видео — он был опубликован в TikTok ещё в день мероприятия. Хештеги #FortLiberty и #Army подтверждают, что запись действительно была сделана на той самой встрече с Байденом на военной базе.