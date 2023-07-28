МНЕНИЕ | Центристам давно пора обрести идеологию(14)
Довольно долго в Эстонии были две ведущие политические силы – Партия реформ и Центристская партия. Первая, невзирая на убедительную победу на минувших выборах, испытывает сегодня серьезные трудности. Вторая и вовсе скатилась в тяжелый кризис. Но его можно рассматривать и как возможность для перерождения, отмечает журналист Андрей Деменков.
Центристская партия долгое время оправдывала свое название тем, что центром ее был бессменный лидер, один из титанов эстонской политики – железный Эдгар, Эдгар Сависаар. Формально партия считалась лево-центристской, но любые попытки уложить ее куда-нибудь на шкале идеологического спектра были обречены на провал. Типичная популистская партия, которая, выступая с левыми лозунгами, легко складывалась с правыми, если это было выгодно даже не столько партии, сколько ее лидеру.