28.07.2023, 14:50
RUSDELFI В УКРАИНЕ | Священнослужитель: президенту РФ кажется, что Одесса и Херсон - это их территория, но мы-то знаем, кто тут хозяин
ФОТО: | Delfi Meedia
Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Одессе собор, разрушенный ракетным ударом России. Священнослужитель храма Украинской Православной Церкви Московского патриархата резко раскритиковал российскую агрессию и прокомментировал притязания президент РФ на Одессу и Херсон.
27 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу, в частности он осмотрел разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ МП, который получил значительные разрушения в результате попадания российской ракеты.