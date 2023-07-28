Опять? Собянин заявил о неудачной атаке беспилотника в Москве

По утверждению Минобороны РФ, целью беспилотника были объекты в Подмосковье. „Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет“, — говорится в заявлении военного ведомства.

Других подробностей власти пока не сообщают.

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