28.07.2023, 08:22
Опять? Собянин заявил о неудачной атаке беспилотника в Москве
ФОТО: | Hannah Wagner/dpa
„Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет“, — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
По утверждению Минобороны РФ, целью беспилотника были объекты в Подмосковье. „Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет“, — говорится в заявлении военного ведомства.
Других подробностей власти пока не сообщают.
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