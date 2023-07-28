Новости России
28.07.2023, 08:22

Опять? Собянин заявил о неудачной атаке беспилотника в Москве

 
ФОТО: Hannah Wagner | Hannah Wagner/dpa

„Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет“, — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По утверждению Минобороны РФ, целью беспилотника были объекты в Подмосковье. „Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет“, — говорится в заявлении военного ведомства.

Других подробностей власти пока не сообщают.

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