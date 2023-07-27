Команда Навального объявила всемирную акцию „Путин — убийца“

„Страх, насилие, убийства — на этом путинская власть держится уже больше 20 лет. Первыми жертвами стали те, кто сопротивлялся ему в России, кто боролся за свободное будущее нашей страны. Теперь Путин развязал страшную и самую бессмысленную в XXI веке войну с соседней страной, на которой каждый день гибнут сотни и тысячи человек, — говорится в анонсе акции. — Путин — убийца. Давайте скажем об этом настолько громко, насколько возможно“.