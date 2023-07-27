Команда Навального объявила всемирную акцию „Путин — убийца“(33)
Соратники Алексея Навального объявили о проведении всемирной акции протеста под названием „Путин — убийца“. Она пройдет 20 августа 2023 года, в третью годовщину отравления Навального.
„Страх, насилие, убийства — на этом путинская власть держится уже больше 20 лет. Первыми жертвами стали те, кто сопротивлялся ему в России, кто боролся за свободное будущее нашей страны. Теперь Путин развязал страшную и самую бессмысленную в XXI веке войну с соседней страной, на которой каждый день гибнут сотни и тысячи человек, — говорится в анонсе акции. — Путин — убийца. Давайте скажем об этом настолько громко, насколько возможно“.
Команда оппозиционера призывает выходить на митинги 20 августа „всех тех, кто живет в безопасных странах“. Активисты просят записывать ролики с фразой „Putin is a killer“ и распространять заготовленные агитационные материалы.
Адреса проведения акции будут опубликованы позже на сайте putin-killer.com.
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