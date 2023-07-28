Новичкам везет? История о том, как в Нарве за несколько недель придумали цветочное платье и победили с ним в международном конкурсе(4)
Нарвская команда из шести человек и двух вдохновителей-меценатов покорила жюри и оргкомитет международного конкурса флористов и привезла в родной город первое место с „Бала цветов“ за представление платья „Владычица гламура“. Что в этом удивительного? Например, то, что Нарва впервые участвовала в этом проекте. А также факт: решение представить платье на конкурс было принято в конце июня, то есть готовились к нему меньше месяца. И еще момент: только два человека из команды до этого занимались флористикой.
– Это был шок, когда выиграли. Может, новичкам везет? – говорит Юлия Вийрсалу, которую в Нарве знают как преподавателя эстонского языка и руководителя творческих интеграционных проектов, но в этот раз она была моделью и креативным руководителем команды.
Как вышло, что нарвитяне загорелись идеей поехать на „Бал цветов“? Не обошлось, конечно, без организатора проекта и флориста с мировым именем Татьяны Тридворновой.
– Я не просто вдохновила, а буквально подтолкнула, – смеется Татьяна, вспоминая как это было. – Со мной, кстати, много лет тому назад случилась похожая история. В юности я поехала в Японию еще даже не как участник конкурса, а просто хотела посмотреть, как это все проходит. И один из координаторов конкурса, когда увидела, что я делаю, сказала, что мне надо принять участие, что она ничего не знает, но я должна пойти. Она увидела мой талант. Наверное, кто-то должен „причинять“ счастье. И я тоже решила „причинить“, потому что увидела много талантливых людей в Нарве. Мы сотрудничаем со студией Avers. Я вижу их внимательное отношение к дизайну, очень хорошее отношение к красоте. Я объяснила, что дело не только во флористике, в команде нужны и другие творческие люди. Нужны и спонсоры, которыми стала студия Avers. Я часто говорю, что искусству нужны деньги, а деньгам – искусство. А шедевров меньше, чем денег в нашем мире. И они смогли. Нарвская команда – это команда мечты. Нашли и флориста, и художественного руководителя, и спонсоров.
– Идея витала в воздухе, потому что последний год мы тесно сотрудничали с Татьяной Тридворновой, – вспоминает Марина Бухарова, дизайнер, которая в партнерстве с Мариной Фоминой руководит студией Avers. – И я была раньше на „Балу цветов“, мне это казалось чем-то недосягаемым, мега-крутым мероприятием. Я смотрела на участниц и думала, как же возможно придумать такие платья. Я знаю, что платье годами готовится. Некоторые команды работали со своими проектами с Нового года, но мы очень захотели увидеть, как изнутри все устроено, и окончательно решились в конце июня. Мы хотели именно принять участие, а о каких-то победах и не думали.
Татьяна Тридворнова предложила студии Avers участвовать со словами: „А то Нарва как будто не в Эстонии находится, вся страна участвует, а Нарва ни разу за 24 года существования конкурса – нет“.
Первые шаги к мечте
– Я съездила в Нарве на финальный показ проекта „Модный переворот“, который делал Дом эстонского языка, вдохновилась, поговорила с Юлей Вийрсалу, – рассказывает Марина Бухарова. – Совместно у нас родилась идея платья и номера. С Юлей мы шикарно сработались. Потом приехала женщина, которая участвовала в конкурсе, она рассказала, как строго жюри оценивает платье: выворачивает его, что все должно быть очень качественно сделано, что оцениваются флористические техники. И на площадке должны были быть флорист и два ассистента. А мы же не флористы. Мы начали смотреть фото с „Балов цветов“ прошлых лет. И поняли, что видно сразу тех, кто не имеет опыта во флористике. Цветочки на их платьях были подвядшие.
В итоге вспомнили про Елену Шпаковскую, флориста из Нарвы.
– Елена Шпаковская лично для меня в Нарве флорист номер один, я просто умоляла ее, – говорит Вийрсалу. – Она и до этого начала помогать, но не планировала сначала ехать с нами в Таллинн. Я бесконечно рада, что она решилась с нами быть. Теперь многие увидели ее талант, как и талант других участников команды – Светланы Лепехиной, Светланы Крель. Они стали ассистентами Елены. Светлана Крель выступила еще и в роли дизайнера платья. За три дня, по словам Юлии Вийрсалу, они сделали конструкцию платья.
Восторг зрителей и профессиональная оценка
Татьяна Тридоворнова сама не участвует в жюри. Ей сложно быть объективной, она считает, что каждое платье, все участники достойны наград. Она рассказывает, что члены жюри говорили о платье нарвской команды как о филигранной работе, цельной, стильной. По мнению Тридворновой, их образ идеально подходит под идею цветочного платья. „Гармония, прекрасное сочетание всех элементов, отточенность деталей, великолепный сценический образ“, – так Татьяна отозвалась о платье, придуманном в Нарве и воплощенном тремя нарвитянками в Кадриорге.
Тридворнова, подчеркивая серьезность конкурса, говорит, что участники „Бала цветов“ хотят получить кроме восторга зрителей, еще и оценку профессионального жюри. Она напомнила, что оценивается в конкурсе техника исполнения теми членами жюри, у которых есть на это право, они имеют лицензию. А работу с цветом, идею и сценический эффект оценивает другое жюри, в которое входят люди искусства, политики, бизнеса, просто известные персоны Эстонии. Они выносят свой вердикт. На „Балу цветов“ судил творчество участниц и известный историк моды Александр Васильев. Марина Бухарова набралась смелости и пригласила его в Нарву. Разумеется, он очень занят, но окончательного отказа не дал.
Каждый член жюри заполняет протоколы, а затем результаты вводятся в программу, которая определяет строго по баллам первое, второе, третье место. Победителей в различных номинациях может выбрать и оргкомитет мероприятия.
Горох вместо жемчуга!?
Юлия Виирсалу говорит, что органика платья, то есть использование большого количества природных материалов, которые непривычны для флористики, удивило членов жюри. Кроме цветов в оформление платья они взяли ягоды, каучук, морские водоросли, уголь, горох, чечевицу. Особенно жюри восхитили чечевица и горох. Васильев пошутил, что был полностью уверен в использовании черного жемчуга, а оказалось – гороха. К слову, шляпка у модели была сделана из борщевика.
– Такое разнообразие, мне кажется, разорвало шаблоны флористики. И теперь мы увидим что-то новое, потому что флористы любят копировать, но при этом привносить что-то новое в свои работы, – с гордостью говорит Юлия.
Спонсоры конкурса предоставляли на выбор различные хризантемы, а остальные материалы участницы покупали сами. Расходы на них и на транспорт взяла на себя студия Avers.
Тщеславие и пафос сопровождают гламур
Ажиотаж вокруг нарвской модели, действительно, был. Марина Бухарова, делясь впечатлениями от „Бала цветов“, рассказывает, что с их моделью все хотели сфотографироваться. „К нам в Кадриорге подходили и нарвитяне, и жители Силламяэ, Йыхви, таллиннцы, кто нас знает, и все за нас болели, – радуется Марина. – Очень приятное чувство“.
Участницы конкурса сразу решили, что будут представлять платье зрителям как некий перфоманс, танцевально-театральный номер. Они пригласили двух девушек-танцовщиц Ульяну Линт и Ангелину Вештало из Ulint Dance студии, и Вийрсалу поставила перед ними задачу перевоплотиться в двух кошек-демонов гламурной леди: тщеславие и пафос.
– Я просила девочек, чтобы они не стеснялись. Они шли на поводке у повелительницы гламура как ее кошки, но потом взбрыкивали и вырывались, становились самостоятельными существами, бешено танцевали. Девчонки – большие молодцы, – отмечает Вийрсалу.
Героем была и сама Юлия. Платье весило почти 20 килограммов. А ей нужно было находиться в нем полдня. Она призналась:
– Я вспоминала свою службу в армии. И уговаривала себя: я в карауле. Стояла на оценивании 1,5 часа, потом ждала выступления, потом само выступление.
По ее словам, вся команда сработала отлично – никто никому не мешал, все поддерживали друг друга и вдохновляли.
Трепет ожидания
С трепетом все участницы ждали объявления результатов. Марина Бухарова, у которой на глазах воплощалась ее мечта, волновалась, наверное, больше всех.
– Мне казалось, что мы подходим для каждой номинации. И хотелось победить хотя бы в одной из них. Например, „Дебют“. Но нет, мы ничего не заняли. „Приз зрительских симпатий“ – нет, опять не мы. „Александр Васильев отметил лично“ – снова не мы. И все тянулось. И вот уже объявили третье место, второе наградили. Татьяна Тридворнова держала пауза, представляя платье прошлого года, потом спрашивала у зрителей, как они думают, куда на этот раз уедет кубок. И наконец-то объявила, что кубок уедет в Нарву! Плакали все. Наши кошечки так танцевали!
Кубок за первое место и приз в 1000 евро уехал в Нарву вместе со счастливыми и талантливыми участницами, рискнувшими воплотить свою мечту в жизнь.
„Иди туда, где страшно, и приобретешь новую силу“
На вопрос, какой вывод она для себя сделала, участвуя в такой, на первый взгляд авантюрной затее, да еще во время своего отпуска и какие впечатления остались спустя пару дней, Юлия Вийрсалу ответила:
–– Это обалденные впечатления. Девиз – иди туда, где страшно, и приобретешь новую силу – сработал по полной программе, – сказала Вийрсалу.
Студия Avers хочет развивать идею цветочных мероприятий в Нарве. И даже если юбилейный 25-й „Бал цветов“ не будет проводиться в Нарве, они придумают свои проекты, связанные с искусством флористики.
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