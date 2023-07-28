Новичкам везет? История о том, как в Нарве за несколько недель придумали цветочное платье и победили с ним в международном конкурсе

– Я не просто вдохновила, а буквально подтолкнула, – смеется Татьяна, вспоминая как это было. – Со мной, кстати, много лет тому назад случилась похожая история. В юности я поехала в Японию еще даже не как участник конкурса, а просто хотела посмотреть, как это все проходит. И один из координаторов конкурса, когда увидела, что я делаю, сказала, что мне надо принять участие, что она ничего не знает, но я должна пойти. Она увидела мой талант. Наверное, кто-то должен „причинять“ счастье. И я тоже решила „причинить“, потому что увидела много талантливых людей в Нарве. Мы сотрудничаем со студией Avers. Я вижу их внимательное отношение к дизайну, очень хорошее отношение к красоте. Я объяснила, что дело не только во флористике, в команде нужны и другие творческие люди. Нужны и спонсоры, которыми стала студия Avers. Я часто говорю, что искусству нужны деньги, а деньгам – искусство. А шедевров меньше, чем денег в нашем мире. И они смогли. Нарвская команда – это команда мечты. Нашли и флориста, и художественного руководителя, и спонсоров.