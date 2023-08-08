Почему продукты питания так подорожали? И как так вышло, что хуторяне зарабатывают больше крупных торговых сетей?

Цены на продовольственные товары по всему миру падают уже больше года, но в Эстонии они растут. МВФ называет причиной высокой инфляции желание бизнесменов получить больше прибыли. В Эстонии же процветают не торговые сети, а фермы. Eesti Ekspress проанализировал ситуацию с ценами на продукты в Эстонии: за минувший год они значительно выросли.