Почему продукты питания так подорожали? И как так вышло, что хуторяне зарабатывают больше крупных торговых сетей?(9)
Цены на продовольственные товары по всему миру падают уже больше года, но в Эстонии они растут. МВФ называет причиной высокой инфляции желание бизнесменов получить больше прибыли. В Эстонии же процветают не торговые сети, а фермы. Eesti Ekspress проанализировал ситуацию с ценами на продукты в Эстонии: за минувший год они значительно выросли.
Долгие годы пословица „земледелец богат всегда“ казалась неудачной шуткой, потому что фермеры вечно жаловались. Но только не в прошлом году.
Одна семья даже получила от своего хозяйства больше прибыли, чем крупнейшая в Эстонии сеть продуктовых магазинов Coop.
Хутор Лахеотса, принадлежащий семье Виллерс, находится в Падизе, Харьюмаа. Фермеры продали картофеля, свеклы, овощей, рапса и зерновых (плюс немного электроэнергии и леса) почти на восемь миллионов евро.
При этом чистая прибыль хозяйства составила почти 6,2 миллиона евро.
О таком доходе даже самым жадным застройщикам приходится только мечтать.