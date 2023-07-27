МНЕНИЕ | Введение автоналога - политический подход к окружающей среде

В ситуации, когда государственная казна находится в критическом дефиците, а денег на содержание дорог не хватает, увеличение налоговой базы — понятный шаг правительства. Следует отметить, что критики введения налога на автомобили показывают пальцем на узкие места нынешнего налогообложения транспортного сектора, основанного на высоких акцизах на топливо. В настоящее время налоговая база смещена в сторону водителей автомобилей с большим пробегом и более высоким расходом топлива. На данный момент, например, относительно больше теряют люди, живущие в сельской местности, которые вынуждены каждый день преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до работы или отвезти детей в школу. Данные Департамента статистики Эстонии также показывают, что семья, проживающая в сельской местности, тратит на топливо в два раза больше из своего бюджета, чем городская семья. Известно, что налоги составляют более 50% от стоимости топлива, поэтому нынешняя налоговая политика сильнее сказывается на более бедном человеке, который сильно зависит от личного автомобиля.