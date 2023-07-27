МНЕНИЕ | Растущий поток упаковочных отходов — наша общая забота. Поможет ли налог на пластик?

Путь попадания упаковки в оборот представляет собой систему, в которой есть много ответственных лиц: местное самоуправление, государство (как законодатель), производитель/импортер (тот, кто выпускает упаковку в продажу), упаковочная организация (EPR, TVO или ETO). И, конечно же, непосредственный потребитель, человек, использующий и сортирующий упаковку. Каждый играет важную роль в этой системе, однако постоянное перетягивание каната и бросание палок в колеса друг другу не помогут нам продвинуться в этой сфере вперед. Необходимы совместные перемены.