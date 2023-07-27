Новости России
27.07.2023, 12:56

ВИДЕО | На Алтае разбился вертолет Ми-8. Погибли шесть человек

 
Mi-8 (foto on illustreeriv)
Mi-8 (foto on illustreeriv)
ФОТО: HELI.UTAIR.RU HANDOUT | EPA

Шесть человек погибли и еще семеро получили ранения в результате крушения вертолета Ми-8 в республике Алтай, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

РИА Новости пишет, что вертолет загорелся при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района, передает „Медуза“.

Причиной крушения стало то, что он задел электрические провода.

Вертолет принадлежал компании „Алтай авиа“ и перевозил группу туристов.

СМИ публикуют кадры, на которых видны последствия крушения Ми-8.

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