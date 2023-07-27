27.07.2023, 12:56
ВИДЕО | На Алтае разбился вертолет Ми-8. Погибли шесть человек
РИА Новости пишет, что вертолет загорелся при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района, передает „Медуза“.
Причиной крушения стало то, что он задел электрические провода.
Вертолет принадлежал компании „Алтай авиа“ и перевозил группу туристов.
СМИ публикуют кадры, на которых видны последствия крушения Ми-8.
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