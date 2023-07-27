МНЕНИЕ | Маршрут номер 5 спасли, а за что наказывают пассажиров 43-го автобуса?

Когда я поднял в соцсетях тему отмены автобусной линии номер 43 (бывший троллейбус номер 7), многие не поняли - о чём это я? Ведь по заявлению столичных властей линию 43 заменит новая длинная автобусная линия номер 8! Казалось бы, чем тут возмущаться? В числе прочих такой вопрос задал мне и один депутат Таллиннского горсобрания от правящей в городе Центритстской партии.

Из подобных удивлений становится ясно, что люди никогда сами линией номер 43 не пользовались, а маршрут новой линии номер 8 внимательно не просмотрели. Или может вообще общественным транспортом не пользуются — такое тоже бывает.

А между тем проблема есть и притом немалая. Объявленный городскими властями в качестве „замещающего“ автобусный маршрут номер 8 хоть и будет отправляться из Вяйке-Ыйсмяэ (как и бывший 43-й), однако будет следовать по иному маршруту вплоть до выезда на Палдиское шоссе!

Таким образом после отмены 43-й линии без прямой связи с Балтийским вокзалом останутся тысячи жителей остановок „Куллеркупу“, „Нурменуку“ и „Карикакра“. Теперь, чтобы попасть к вокзалу, они вынуждены будут делать лишнюю пересадку (на ту самую новую 8-ку) – либо на Ярвеотса, либо на Палдиском шоссе. А ведь жители Ыйсмяэ до сих пор использовали линию номер 43 ещё и для удобных пересадок на коплиские транспортные линии на остановке „Лилле“, куда теперь они смогут попасть лишь с ещё одной пересадкой (а значит и потерей времени).

Очень странно, что власти Таллинна отменяют транспортные линии, не посоветовавшись с местными жителями. Если сами не ездите, то хотя бы спросите! Экономические (чисто математические) подсчёты далеко не всегда являются признаком социальной целесообразности. Порой стоит смотреть на проблему шире и не предпринимать действий, от которых будет страдать простой горожанин.