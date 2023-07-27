Милиционеры-гангстеры, долгий ковид, пожар на Паэ, 25, убийство женщины-трансгендера. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Почему жильцы сгоревшего дома на улице Паэ, 25 не могут восстановить свои квартиры?
Как бывшие милиционеры 60 лет назад банк в Кохтла-Ярве грабили.
История молодого сварщика Кирилла, убившего трансгендерную женщину на Ратушной площади.
Почему эстонская молодежь не хочет детей?
Как живут люди с долгим ковидом?
16 приборов на одной кухне! Какую бытовую технику предпочитают эстонские хозяйки?
Как Вызу 100 лет назад стал суперпопулярным летним курортом.
и многое другое.
Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.