Эстонский Экспресс
27.07.2023, 15:16

Милиционеры-гангстеры, долгий ковид, пожар на Паэ, 25, убийство женщины-трансгендера. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
ФОТО: Коллаж

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Почему жильцы сгоревшего дома на улице Паэ, 25 не могут восстановить свои квартиры?

  • Как бывшие милиционеры 60 лет назад банк в Кохтла-Ярве грабили.

  • История молодого сварщика Кирилла, убившего трансгендерную женщину на Ратушной площади.

  • Почему эстонская молодежь не хочет детей?

  • Как живут люди с долгим ковидом?

  • 16 приборов на одной кухне! Какую бытовую технику предпочитают эстонские хозяйки?

  • Как Вызу 100 лет назад стал суперпопулярным летним курортом.

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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