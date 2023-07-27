Арестович: в худшем случае целью „вагнеровцев“ могут стать Вильнюс или Даугавпилс

По его словам, в настоящее время руководство России и Беларуси на высшем уровне ведет информационную кампанию против безопасности Польши, Литвы и Латвии. Однако угрозы, которые прозвучали, например, о желании вагнеровцев совершить экскурсию по Варшаве, игнорировать не следует, так как они могут превратиться в реальность.

Арестович считает, что реальной целью „Вагнера“ может быть не Польша, а Вильнюс и Даугавпилс, расположенные недалеко от границы с Беларусью. В ситуации классической гибридной войны на польской границе могли бы начаться провокации, которые оттянут на себя внимание, а тем временем толпы беженцев с боевиками „Вагнера“ прорвут белорусско-литовскую и белорусско-латвийскую границы и попытаются проникнуть внутрь Литвы и Латвии, обозначил возможные угрозы украинский военный эксперт.

Он подчеркнул, что остановить такой поток беженцев будет сложно, а если делать это с помощью оружия, то Латвия и Литва „будут плохо выглядеть“, так как беженцы будут неотличимы от боевиков. Среди нападающих могут быть вагнеровцы в штатском с автоматами, спрятанными под куртками.

При этом Арестович неоднократно подчеркнул, что это самый опасный сценарий, к которому нужно готовиться. Также возможно, что никаких реальных действий против Польши, Литвы или Латвии вагнеровцы из Беларуси не начнут либо на границе будут происходить относительно мелкие провокации.

Арестович уверен, что правительства Латвии, Литвы и Польши достаточно серьезно относятся к возможным угрозам и войска НАТО готовы к различным сценариям развития событий.

Эксперт оценивает атаку из Сувалкского коридора как маловероятную, поскольку это очень долгий путь через зону, которая уже много лет считается опасной в военном отношении. Москва знает, что для победы нужны внезапные и неожиданные действия, такие как вторжение в Даугавпилс и Вильнюс.