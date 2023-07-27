ФОТО | 26 июля: нарвитяне по-прежнему несут цветы к местам, где раньше были советские памятники(4)
26 июля в Нарве к памятникам военной направленности и к местам, где до августа прошлого года они располагались, были возложены немногочисленные цветы. В городе до 2 августа действует запрет на проведение публичных собраний, но к случаям, когда один-два человека без публичных речей подходили возложить цветы, он не относится.
Вчера, 26 июля, полицейские патрули следили за порядком и в Нарве, и на местах демонтированных памятников за пределами города в сторону Нарва-Йыэсуу: это пространство, где раньше стоял памятник-танк, и место, где находился мемориал, посвященный Герою Советского Союза Игорю Графову. Стоит отметить, что на этих двух местах почти каждый день обновляются цветы и свечи. А вот на Петровскую площадь, где еще год назад находилась мемориальная доска советским воинам, цветы обычно не приносят. У мемориальной плиты в парке рядом с ДК Герасимова в районе Кренгольма также, помимо искусственных цветов, которые там стоят регулярно, вчера появились свежие гвоздики и хризантемы. Свежие букеты принесли и к обелиску у бастиона „Виктория“, который установлен рядом с Темным садом.
„Возложение цветов в день, когда Красная армия вторглась в Эстонию, это явная поддержка нарративов российской пропаганды. Запреты установлены для обеспечения общественного порядка, чтобы между людьми не возникало недоразумений. Большая часть эстонского общества считает, что Российская Федерация преступно напала на Украину, поэтому использование знаковой атрибутики, а так же мероприятия, могут привести к разным ситуациям и конфликтам“, – сказал руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви журналистам rus.err.
Напомним, что 26 июля традиционно в Нарве многие жители отмечали день освобождения города от немецких захватчиков. Немецкие войска оккупировали Нарву 17 августа 1941 года, а советские войска заняли город 26 июля 1944 года.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.