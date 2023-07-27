ФОТО | 26 июля: нарвитяне по-прежнему несут цветы к местам, где раньше были советские памятники

Вчера, 26 июля, полицейские патрули следили за порядком и в Нарве, и на местах демонтированных памятников за пределами города в сторону Нарва-Йыэсуу: это пространство, где раньше стоял памятник-танк, и место, где находился мемориал, посвященный Герою Советского Союза Игорю Графову. Стоит отметить, что на этих двух местах почти каждый день обновляются цветы и свечи. А вот на Петровскую площадь, где еще год назад находилась мемориальная доска советским воинам, цветы обычно не приносят. У мемориальной плиты в парке рядом с ДК Герасимова в районе Кренгольма также, помимо искусственных цветов, которые там стоят регулярно, вчера появились свежие гвоздики и хризантемы. Свежие букеты принесли и к обелиску у бастиона „Виктория“, который установлен рядом с Темным садом.