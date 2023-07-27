Военные в Нигере объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума

Как пишет Reuters, заявление зачитал генерал-полковник Амаду Абдраман в окружении девяти военнослужащих в форме. Он сообщил, что в республике закрываются границы, вводится комендантский час и приостанавливается работа всех учреждений.

„Мы, силы обороны и безопасности, решили положить конец режиму, который вы знаете по плохому управлению и ухудшению в сфере безопасности“, — сказал Абдраман. Он также предостерег иностранные государства от вмешательства в дела страны.

26 июля стало известно, что Мохамеда Базума заблокировали в президентском дворце в столице страны Ниамее солдаты президентской гвардии Нигера. При этом в офисе президента заявляли, что вооруженные силы республики не поддержали переворот солдат президентской гвардии.

Мохамед Базум — седьмой президент Нигера, пришедший к власти в 2021 году. За несколько дней до того, как Мохамед Базум был приведен к присяге, в марте 2021 года в Нигере сорвали попытку государственного переворота.

В Нигере после обретения независимости от Франции в 1960 году произошло четыре военных переворота.

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