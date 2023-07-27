Правда ли, что Джонни Депп обещал приехать в РФ и записал для россиян специальное обращение?

Правда ли Депп вскоре приедет в Россию?

10 июля о возможном визите голливудской звезды в Москву сообщила „Газета.ru“ со ссылкой на пресс-службу группы „Яморе“. По словам представителей российских музыкантов, гонорар Деппа составит $370 000 (уточняется, что сумма должна была быть больше, но актёр якобы согласился на меньшие деньги при условии, что ему проведут экскурсию по стране).



Новость широко разошлась по другим СМИ (в газете „Комсомольская правда» на эту темы вышло сразу три материала), а также по соцсетям — например, во „ВКонтакте“, где о предполагаемом приезде актёра написало множество пабликов о кино и поп-культуре (примеры тут и тут). Кроме того, подобные публикации разместили верифицированные аккаунты сети кинотеатров „Синема Стар» и радио Energy. При этом нередко в таких постах даже не упоминается российская группа и утверждается, что о визите проговорился сам Депп.

В материале „Газеты.ru“ говорится, что переговоры с командой Деппа велись с 2018 года, а именно с момента выступления актёра в составе группы Hollywood Vampires в „Олимпийском“. При этом далее музыкант „Яморе“ Михаил Лисов уточняет, что всё же переговоры начались лишь через пару лет: „В основном все эти годы мы общались в духе: „Как жизнь?“ В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, всё усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Хёрд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать“. В том же тексте сообщается, что Депп приедет в Москву, но при этом экскурсия, которую якобы запросила команда звезды „Пиратов Карибского моря“ в обмен на понижение гонорара, запланирована по Калининградской области.