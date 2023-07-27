Правда ли, что Джонни Депп обещал приехать в РФ и записал для россиян специальное обращение?
В июле 2023 года в Рунете разошлись сразу две новости, связанные с американским актёром и Россией. Так, сначала появились сообщения, что осенью Депп приедет в Москву, а позднее — что он снял для россиян видеообращение. Мы проверили, соответствуют ли эти истории действительности.
Правда ли Депп вскоре приедет в Россию?
10 июля о возможном визите голливудской звезды в Москву сообщила „Газета.ru“ со ссылкой на пресс-службу группы „Яморе“. По словам представителей российских музыкантов, гонорар Деппа составит $370 000 (уточняется, что сумма должна была быть больше, но актёр якобы согласился на меньшие деньги при условии, что ему проведут экскурсию по стране).
Новость широко разошлась по другим СМИ (в газете „Комсомольская правда» на эту темы вышло сразу три материала), а также по соцсетям — например, во „ВКонтакте“, где о предполагаемом приезде актёра написало множество пабликов о кино и поп-культуре (примеры тут и тут). Кроме того, подобные публикации разместили верифицированные аккаунты сети кинотеатров „Синема Стар» и радио Energy. При этом нередко в таких постах даже не упоминается российская группа и утверждается, что о визите проговорился сам Депп.
В материале „Газеты.ru“ говорится, что переговоры с командой Деппа велись с 2018 года, а именно с момента выступления актёра в составе группы Hollywood Vampires в „Олимпийском“. При этом далее музыкант „Яморе“ Михаил Лисов уточняет, что всё же переговоры начались лишь через пару лет: „В основном все эти годы мы общались в духе: „Как жизнь?“ В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, всё усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Хёрд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать“. В том же тексте сообщается, что Депп приедет в Москву, но при этом экскурсия, которую якобы запросила команда звезды „Пиратов Карибского моря“ в обмен на понижение гонорара, запланирована по Калининградской области.
„Через две недели у нас видеозвонок с актёром. Волнительно, конечно, хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик. Уже активно идёт подготовка к его приезду, а осознание, что это всё не сон, ещё не пришло“, — передаёт слова Лисова „Газета.ru“. В соцсетях „Яморе“ уточнили, что в планах российских музыкантов записать гитарную партию с Деппом к одному из их треков и что сейчас они „на самом сложном этапе — организационном“. За следующие дни артисты выпустили ещё пару постов о том, почему они выбрали именно Деппа. На момент публикации этого разбора две недели прошли, а новых подробностей о приезде американского артиста от группы так и не появилось.
„Проверено“ не смогло найти новостные заметки о возможном посещении Деппом России ни в одном авторитетном или хотя бы известном зарубежном издании о кино, музыке и в целом о поп-культуре. Казалось бы, что о подобном решении голливудской знаменитости, к персоне которого последние годы приковано особенное внимание прессы, должны были бы написать хотя бы ведущие таблоиды. Никаких упоминаний осеннего визита в Москву или Калининград нет и в инстаграме и фейсбуке Деппа, а расписание в разделе „Музыка“ на личном сайте артиста — это тур группы Hollywood Vampires вплоть до 30 июля 2023 года (в плане имеются страны Европы, РФ среди них нет).
На следующий день после публикации „Газеты.ru“, 11 июля, во „ВКонтакте“ появился пост следующего содержания: „Компания Edel / EarMusic, являющаяся агентом калифорнийской рок-сенсации Hollywood Vampires, не может подтвердить заявление Михаила Лисова о совместной записи Джонни Деппа с группой „Яморе“, так как никаких переговоров об этом с представителем артиста не велось и никаких предложений ему не поступало“. Автор первоначальной записи — человек под ником Mr Texas (согласно описанию профиля, он работает в пиар-департаменте американской компании Top Stars Entertainment). В личной беседе с „Проверено“ Mr Texas рассказал, что информация о Деппе у него появилась из корпоративного чата в WhatsApp. Однако он отказался поделиться оригинальным сообщением. На запрос „Проверено“ пресс-служба EarMusic не ответила.
13 июля появился более официальный ответ — на этот раз от Стивена Дойтерса, генерального директора кинокомпании IN.2 Films, которую Депп создал в 2021 году. Пользователи Twitter спросили Дойтерса, правда ли осенью Депп посетит РФ, на что он ответил: „Никаких визитов в Россию не будет“.
Дополнительным аргументом можно считать наличие в Сети множества фото-, видео- и устных свидетельств того, что во время исполнения кавера на композицию Heroes («Герои“) Дэвида Боуи на различных выступлениях Hollywood Vampires на экране за спинами артистов демонстрируется украинский флаг, и таким образом коллектив выражает стране свою поддержку.
Примечательно, что ещё в феврале 2023 года в беседе с той же „Газетой.ru“ Михаил Лисов рассказал, что группа „Яморе“ собирается снимать клип в замке Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в деревне Грязь. Уточняется, что участники коллектива около года искали локацию для съёмок. „Всё общение происходит через человека, который занимается сейчас продажей дома. Насколько это напрямую согласовывается с Аллой Пугачёвой, я не знаю, потому что переговоры ведутся через посредников“, — сообщил Лисов. При этом в июле сама „Газета.ru“ отметила, что до сих пор не поступало никакой информации о том, действительно ли коллектив снимал свой клип в доме артистов.
Итог: Скорее всего, неправда
Правда ли Депп записал специальное обращение для россиян?
13 июля в СМИ и соцсетях разошлись новые сообщения, связанные с Деппом и Россией. Утверждалось, будто бы на предпоказе исторического фильма „Жанна Дюбарри» в Москве транслировалось специальное видеообращение Деппа к российским зрителям, где в заключение он произнёс: „Берегите себя, увидимся“ (по другой версии — „Берегите себя, и до встречи!“). РИА „Новости“ со ссылкой на англоязычное издание Eprimefeed сообщило, что таким образом актёр „пообещал в ближайшее время увидеться с поклонниками“.
Об этом коротком ролике также написали многие иные российские СМИ, включая вышеупомянутую „Газету.ru», Lenta.ru и др. Видео и посты о видео завирусились в соцсетях — например, во „ВКонтакте“ в крупных пабликах о кино, а также в верифицированном сообществе сети кинотеатров „Синема Стар» и платформы „Смотрим».
12 июля 2023 года в московском кинотеатре „Художественный“ действительно состоялась светская премьера картины „Жанна Дюбарри“. В частности, на мероприятии присутствовала баскетболистка Катерина Кейру — некоторые издания, рассказавшие об обращении Деппа, ссылались на ролик, размещённый спортсменкой в Instagram.
На записи заметно, что на видео имеются русские субтитры, и в конце своего обращения Депп якобы правда говорит: „Берегите себя, и до встречи!“ Если верить сайту Eprimefeed, то в оригинале слова актёра были такими: „Take care and see you soon“. Однако, если вслушаться в речь, то можно услышать, что артист сказал: „Take care, bye, thank you“. Настоящую фразу Деппа можно перевести как „Берегите себя, пока, спасибо вам“. То есть обещание встречи с фанатами из уст актёра не прозвучало.
Но было ли в целом это обращение адресовано лишь россиянам?
Как уже говорилось, гендиректор кинокомпании Деппа писал, что актёр в Россию ехать не намерен. Однако этим комментарий Дойтерса, который также выступил одним из продюсеров ленты „Жанна Дюбарри“, не ограничился. У себя в твиттере он написал, что в ролике Депп обращался к жителям многих стран, а не только России: „Это было видео, снятое для мирового релиза фильма“. В пресс-службе кинопрокатной компании Russian World Vision также пояснили, что видеообращение Деппа было записано для продвижения фильма по всему миру.
Отметим, что многие российские СМИ выпустили опровержения сообщения о том, что Депп приедет в РФ и что он записал для россиян специальный ролик. Однако некоторые издания сделали это своеобразно: например, „Газета.ru», Lenta.ru и платформа „Смотрим» даже в своих опровержениях настаивали, что Депп произнёс слова „увидимся“ или „до встречи“. „Газета.ru“ также предоставила видео, на котором Джонни Депп действительно обращается исключительно к жителям России и произносит „до встречи“, причём на русском языке. Вот только новый ролик записал российский дизайнер, официально сменивший имя, чтобы стать тёзкой голливудской звезды (ранее его звали Игорь Ректор).
Итог: Большей частью неправда