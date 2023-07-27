В Нарве снесут здания двух бывших детских садов

Работы по сносу обоих зданий будет проводить фирма Aspen Group OÜ, которая специализируется на сносах зданий. Общая стоимость работ составит 101 325 евро без налога с оборота, из которых 51 555 евро идет на снос здания по адресу Viru 4, а 49 777 евро на здание по адресу Hariduse 30. Ранее Департамент городского хозяйства подал ходатайство на субсидирование работ по сносу в KredEx. В мае этого года ходатайства были удовлетворены, и Нарва получит поддержку на снос в размере 70% от общей стоимости работ. Срок выполнения работ 26 ноября этого года.

По словам вице-мэра Нарвы Ирины Смирновой, в Нарве есть неиспользуемые и неотапливаемые здания, реконструкция которых зачастую нерациональна, а наличие их в городском пространстве негативно сказывается на облике города и порой может нести опасность.

„В таких случаях снос здания является обоснованным. Очень хорошо, что в данном случае проблема благоустройства решается при финансовой поддержке фонда, что экономит городской бюджет. Город также ищет возможности сноса зданий, которые находятся в частной собственности, ведя переговоры с их владельцами. Избавление городского пространства от старых зданий позволяет планировать новые строения“, - добавила вице-мэр Ирина Смирнова.

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