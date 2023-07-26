В Пылвамаа на ферме с поголовьем в 9000 особей обнаружена чума свиней

„К сожалению, мы столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на высокие требования к биобезопасности, африканская чума свиней попала на крупный свинокомплекс. Это наглядная демонстрация опасной природы вируса, - сказал Маркус Кирсберг, исполнительный директор HKScan Baltics и член правления HKScan Estonia AS. - Свинокомплекс Лутсу принадлежит нашей дочерней компании AS Rakvere Farmid. Для нас это важное первичное производство, поскольку свиней мы выращиваем сами и на своих фермах. Оттуда откормочные свиньи поступают на мясоперерабатывающее предприятие в Раквере“.

„В свиноводческой системе Rakvere Farmid действуют строгие требования биобезопасности и правила техники безопасности“, - подтвердил Кирсберг. На свинокомплексе Лутсу в Пылвамаа предприняты все меры предосторожности - ферма огорожена, имеется стационарная так называемая дезинфицирующая ванна как для служебного транспорта, так и для персонала, соблюдаются все строгие меры биозащиты на ферме, кроме того, при входе и выходе с фермы весь персонал обязан принять душ и сходить в сауну, сменить одежду и еще раз продезинфицировать ноги и руки.

„Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение обычной деятельности и выполнение всех поставок“, - добавил Кирсберг.

На прошлой неделе африканская чума свиней была обнаружена на ферме в волости Рыуге (Вырумаа), где содержались 116 животных. Были заражены шесть животных. Согласно правилам, в случае обнаружения заболевания все животные в очаге заражения должны быть забиты. На сегодняшний день в Рыуге это уже сделано.

Африканская чума свиней - высококонтагиозная вирусная болезнь домашних свиней и диких кабанов, характеризующаяся лихорадкой, кровоизлияниями, воспалительными изменениями в органах и высокой смертностью (до 100% животных). Африканская чума свиней не поражает другие виды животных и человека, но последние могут быть переносчиками вируса.

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