В Пылвамаа на ферме с поголовьем в 9000 особей обнаружена чума свиней(3)
Сегодня на свиноферме Лутсу, принадлежащей крупнейшему в Эстонии свиноводческому предприятию Rakvere Farmid AS, была обнаружена африканская чума свиней, сообщает Maaleht. На ферме содержится более 9000 особей. AS Rakvere Farmid является дочерней компанией HKScan Estonia, которая выращивает более 40% откормочных свиней в Эстонии.
„К сожалению, мы столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на высокие требования к биобезопасности, африканская чума свиней попала на крупный свинокомплекс. Это наглядная демонстрация опасной природы вируса, - сказал Маркус Кирсберг, исполнительный директор HKScan Baltics и член правления HKScan Estonia AS. - Свинокомплекс Лутсу принадлежит нашей дочерней компании AS Rakvere Farmid. Для нас это важное первичное производство, поскольку свиней мы выращиваем сами и на своих фермах. Оттуда откормочные свиньи поступают на мясоперерабатывающее предприятие в Раквере“.
„В свиноводческой системе Rakvere Farmid действуют строгие требования биобезопасности и правила техники безопасности“, - подтвердил Кирсберг. На свинокомплексе Лутсу в Пылвамаа предприняты все меры предосторожности - ферма огорожена, имеется стационарная так называемая дезинфицирующая ванна как для служебного транспорта, так и для персонала, соблюдаются все строгие меры биозащиты на ферме, кроме того, при входе и выходе с фермы весь персонал обязан принять душ и сходить в сауну, сменить одежду и еще раз продезинфицировать ноги и руки.
„Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение обычной деятельности и выполнение всех поставок“, - добавил Кирсберг.
На прошлой неделе африканская чума свиней была обнаружена на ферме в волости Рыуге (Вырумаа), где содержались 116 животных. Были заражены шесть животных. Согласно правилам, в случае обнаружения заболевания все животные в очаге заражения должны быть забиты. На сегодняшний день в Рыуге это уже сделано.
Африканская чума свиней - высококонтагиозная вирусная болезнь домашних свиней и диких кабанов, характеризующаяся лихорадкой, кровоизлияниями, воспалительными изменениями в органах и высокой смертностью (до 100% животных). Африканская чума свиней не поражает другие виды животных и человека, но последние могут быть переносчиками вируса.
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