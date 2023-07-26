Продать свою вещь и потерять деньги: в сети распространяется новая схема мошенничества

С продавцом газовой плиты связалась некая женщина, которая решила совершить покупку. Она отправила владелице плиты ссылку для перевода денег. По этой ссылке потерпевшая ввела свои банковские реквизиты, чтобы посмотреть, были ли переведены деньги за плиту. Позже женщина обнаружила, что на ее банковском счете не достает 280 евро.