„Стреляют без остановки“. NYT о том, как и где Россия наступает в Украине

Вдоль обширной линии фронта длиной почти в тысячу километров, которая пересекает восток и юг Украины, российские военные в основном занимают оборонительные позиции, рассчитывая на свое превосходство в воздухе и миллионы установленных мин. До сих пор им удавалось предотвратить крупный прорыв украинских военных. Однако на северо-востоке Украины, вдоль примерно 100-километровой линии фронта вокруг Купянска, Сватово и Кременной, российские военные пытаются наступать с помощью беспилотников, тяжелой артиллерии и серий наземных штурмов.

„В некоторые дни они стреляют без остановки“, — рассказал NYT один из украинских военных.

Интенсивность боевых действий в этом районе Украины то уменьшалась, то увеличивалась в течение почти года, но бои привели лишь к незначительным сдвигам в позициях на передовой, отмечает газета.

По словам украинских военных, с которыми поговорила NYT, тактика России в этом районе напоминает бои в Бахмуте — россияне пытаются добиться небольших успехов, полагаясь на большое количество личного состава и оружия.

Перед штурмом российские военные обстреливают украинские позиции с помощью ракет и минометов, стремясь уничтожить блиндажи и контузить уцелевших украинцев. После этого в атаку идут штурмовые отряды из 10-12 человек — не профессиональных военных. За ними находятся чеченские бойцы, не дающие первым рядам отступать. А уже потом в атаку идут профессиональные военнослужащие. К счастью, по словам украинских солдат, россияне не знают этот район достаточно хорошо, и атаки носят скорее хаотичный, чем скоординированный характер.

В последние дни российские военные заявляли о небольшом продвижении на участке от Купянска до Кременной, и Киев отправил опытные подразделения для усиления позиций в этом районе. Британская военная разведка считает, что „возобновление активности“ на северо-востоке подчеркивает важность региона для Кремля, учитывая, что это происходит в то же время, когда Россия сталкивается со „значительным давлением“ на юге.