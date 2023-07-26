„Стреляют без остановки“. NYT о том, как и где Россия наступает в Украине
Украинские военные хотели бы активнее вести собственное наступление, но пока на северо-востоке страны они в очередной раз вынуждены обороняться, пишет американская газета The New York Times в материале о российских наступательных действиях.
Вдоль обширной линии фронта длиной почти в тысячу километров, которая пересекает восток и юг Украины, российские военные в основном занимают оборонительные позиции, рассчитывая на свое превосходство в воздухе и миллионы установленных мин. До сих пор им удавалось предотвратить крупный прорыв украинских военных. Однако на северо-востоке Украины, вдоль примерно 100-километровой линии фронта вокруг Купянска, Сватово и Кременной, российские военные пытаются наступать с помощью беспилотников, тяжелой артиллерии и серий наземных штурмов.
„В некоторые дни они стреляют без остановки“, — рассказал NYT один из украинских военных.
Интенсивность боевых действий в этом районе Украины то уменьшалась, то увеличивалась в течение почти года, но бои привели лишь к незначительным сдвигам в позициях на передовой, отмечает газета.
По словам украинских военных, с которыми поговорила NYT, тактика России в этом районе напоминает бои в Бахмуте — россияне пытаются добиться небольших успехов, полагаясь на большое количество личного состава и оружия.
Перед штурмом российские военные обстреливают украинские позиции с помощью ракет и минометов, стремясь уничтожить блиндажи и контузить уцелевших украинцев. После этого в атаку идут штурмовые отряды из 10-12 человек — не профессиональных военных. За ними находятся чеченские бойцы, не дающие первым рядам отступать. А уже потом в атаку идут профессиональные военнослужащие. К счастью, по словам украинских солдат, россияне не знают этот район достаточно хорошо, и атаки носят скорее хаотичный, чем скоординированный характер.
В последние дни российские военные заявляли о небольшом продвижении на участке от Купянска до Кременной, и Киев отправил опытные подразделения для усиления позиций в этом районе. Британская военная разведка считает, что „возобновление активности“ на северо-востоке подчеркивает важность региона для Кремля, учитывая, что это происходит в то же время, когда Россия сталкивается со „значительным давлением“ на юге.
Российские военные рассчитывают выйти к реке Оскол, протекающей через Купянск, примерно в 50 милях к северо-западу от Кременной, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области. Точно так же примерно в 100 км к югу они неоднократно пытались наступать в направлении Лимана, который Украина отбила в октябре, пытаясь получить стратегический плацдарм для дальнейшего продвижения в Донецкой области.
С другой стороны, если украинцы смогут удержать свои позиции и в конечном итоге продвинутся в направлении Кременной, они могут перерезать критически важную российскую линию снабжения и попытаться обойти Бахмут с тыла, поясняет газета.
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