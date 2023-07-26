Футбольный клуб „Нымме Калью“ приостановил сотрудничество с игроком, который подрался с фанатом нарвского „Транса“

Футбольный клуб „Нымме Калью“ опубликовал в Facebook сообщение о том, что клуб приостанавливает сотрудничество с Александром Волковым и отстраняет его от тренировок до выяснения обстоятельств.

Во время воскресного матча между „Флорой“ и нарвским „Трансом“ нападающий команды „Нымме Калью“, наблюдавший за матчем на трибуне, подрался с болельщиком нарвской команды.

Инцидент произошел на 38-й минуте игры, когда „Флора“ проигрывала „Трансу“ со счетом 0:3. Камера, транслировавшая матч, зафиксировала то, как Александр Волков, наблюдающий за игрой в качестве зрителя, и болельщик нарвского клуба обменялись кулачными ударами.

В результате инцидента Волков был вынужден покинуть стадион в сопровождении охранников.

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