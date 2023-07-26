Водителям BMW все можно? Блогер показала, что творится на таллиннских дорогах

„Ну правда, ребята, БМВшникам все можно - возмущается автор видео. - Мало того, что обогнал по левой полосе со скоростью бешеной - мы ехали со скоростью 40, а он, наверное, 60-70, видно, куда-то опаздывал. Так потом еще встал в автобусную полосу.

Вы можете написать в комментариях - а может, это Bolt? Нет, это точно было не такси, водитель ехал один, без опознавательных знаков. Посмотрите, он стартанул на знак светофора: который предназначен для общественного транспорта и обогнал всех. То есть, он нарушил столько правил! Надо наказывать таких!“

Помимо случая с горе-водителем BMW, Юлию возмутило поведение самокатчиков. „Уважаемые родители, вы проводите вообще беседы со своими детьми?“ - интересуется автор, комментируя кадры, ни которых трие молодых людей на самокатах пересекают дорогу в неположенном месте под ливнем.

Еще один вывод, к которому приходит автор видео - автобусы тоже нарушают. „Если присмотреться, то видно, что там даже не один автобус проскакивает на „розовый“ или „желтый“, - комментирует Юлия кадры с видеорегистратора.

Посмотреть видео полностью можно в плеере ниже.

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