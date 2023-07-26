„Мы не ожидали такой реакции“. Молдова высылает российских дипломатов после расследования местных журналистов

На дня журналисты „Журнал ТВ“ и The Insider опубликовали расследование, согласно которому на крыше посольства России в Молдове установлены специальные антенны для слежки за властями страны. „На крыше российского посольства в Кишинёве с каждым годом растет количество тарелок и передающих устройств, постоянно появляются какие-то таинственные люди. Особенно часто движение на крыше происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций. Так было накануне Евросаммита, прошедшего 1 июня, и в мае, после хакерской атаки на правительственные сети, когда тысячи секретных документов попали в руки злоумышленников“, - написали журналисты.

На следующий день после публикации МИД Молдовы сообщил, что высылает более 45 сотрудников посольства России.

„Честно говоря, мы не ожидали что реакция последует так скоро, и что она будет именно такой, - говорит один из авторов расследования Дмитрий Гаркалюк. - Слабо верилось, что МИДу хватит храбрости, чтобы выслать хотя бы троих, не говоря уже о 18 дипломатах. Нынешние действия лишь подтверждают правдивость наших данных. Несмотря на то, что в материале у нас не было реакции ни одной из сторон.

Вдобавок власти еще в понедельник подтвердили, что перед саммитом была зафиксирована массированная хакерская атака. При этом никто не отрицал, что русские ее провели. Возможно, МИД действует так оперативно и мощно именно потому, что оно пострадало больше всего вследствие атаки“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.