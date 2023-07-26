26.07.2023, 14:15
МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: с автомобилистов соберут деньги, не дав ничего взамен(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Погода этим летом настолько переменчива, что не решаешься предполагать, будет ли через час светить солнце или хлынет проливной дождь. Так же теперь у нас и с налогами – неизвестно, чего в очередной раз можно ожидать от суперминистерства, отмечает Лаури Лаатс.
Конечно, стоит начать с запланированного правительством автомобильного налога. С его возможными первоначальными вариантами многие уже успели ознакомиться, намерения правительства были подвергнуты жесткой критике. И совершенно обоснованно, так как предлагаемые решения абсолютно несостоятельны и во многом половинчаты: не предусмотрена, например, поддержка со стороны государства замены старых автомобилей на более новые.