МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: с автомобилистов соберут деньги, не дав ничего взамен

Погода этим летом настолько переменчива, что не решаешься предполагать, будет ли через час светить солнце или хлынет проливной дождь. Так же теперь у нас и с налогами – неизвестно, чего в очередной раз можно ожидать от суперминистерства, отмечает Лаури Лаатс.