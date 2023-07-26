МНЕНИЕ | Хотят на экскурсию? „Вагнер“ в Беларуси: что это может означать для соседних стран

В воскресенье начался уже четвертый за этот год визит Александра Лукашенко в Москву. В первый же день во время беседы с Путиным Лукашенко выступил с тремя тревожными заявлениями. Во-первых, он опять увидел исходящую от Польши опасность для России и Беларуси: дескать, польская армия перебросила к границам Беларуси две бригады. Здесь важно отметить, что о переброске войск на свою восточную границу министр обороны Польши сообщал еще 8 июля, именно из-за появления в Беларуси боевиков „Вагнера“. По данным агентства Reuters, речь шла о переброске примерно 1000 военнослужащих и 200 единиц техники из состава 12-й и 17-й механизированных бригад Войска Польского (стандартная численность бригады НАТО — 5 тысяч человек).