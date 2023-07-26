Мнение
26.07.2023, 12:08

МНЕНИЕ | Хотят на экскурсию? „Вагнер“ в Беларуси: что это может означать для соседних стран

 
Россия пытается запугать Польшу и вызвать хаос
Лев Кадик
журналист
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин
ФОТО: AFP/Scanpix/LETA

За последние несколько дней Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали несколько заявлений, которые заставили многих вновь начать беспокоиться о безопасности стран Балтии и Польши. Риторика российского и белорусского лидеров строится вокруг зловещих планов Польши и „плохих мыслей“ бойцов „Вагнера“. Опрошенные Delfi эксперты не исключают угрозы диверсий, но не склонны преувеличивать риски.

В воскресенье начался уже четвертый за этот год визит Александра Лукашенко в Москву. В первый же день во время беседы с Путиным Лукашенко выступил с тремя тревожными заявлениями. Во-первых, он опять увидел исходящую от Польши опасность для России и Беларуси: дескать, польская армия перебросила к границам Беларуси две бригады. Здесь важно отметить, что о переброске войск на свою восточную границу министр обороны Польши сообщал еще 8 июля, именно из-за появления в Беларуси боевиков „Вагнера“. По данным агентства Reuters, речь шла о переброске примерно 1000 военнослужащих и 200 единиц техники из состава 12-й и 17-й механизированных бригад Войска Польского (стандартная численность бригады НАТО — 5 тысяч человек).

Во-вторых, Лукашенко рассказал Путину, что НАТО хочет принять Украину по частям: присоединить западную Украину и почему-то западную Беларусь. При этом сама Беларусь, по словам Лукашенко, поддержит любое сопротивление жителей западной Украины воображаемой польской аннексии. В-третьих, белорусский диктатор заявил, что вагнеровцы на территории Беларуси стали его напрягать, потому что они „просятся на Запад, на экскурсию в Варшаву и Жешув (главный логистический хаб снабжения Украины военной помощью — ред.)“. Лукашенко уверяет, что это „плохие мысли“ и он им будет „всячески противодействовать“.

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