МНЕНИЕ | Раздражающий фактор? Позволено ли публичной служащей декольте?

У женщин есть грудь. С ней могут происходить различные ситуации: сползла бретелька лифчика, обозначился сквозь одежду сосок и так далее. Такая горячая реакция на обычную будничную ситуацию с обычной частью женского тела в свою очередь обнажает неприятную тенденцию - нетерпимости, ханжества, склонности к травле, нездоровой стыдливости и „скрепного“ мышления. „Скрепное“ в данном случае употреблено в значении двуличности и искусственно созданной морали.

В СССР секса не было. В 2023 году секс есть. Он есть и в интернете, доступ к нему не ограничен ничем, кроме как предупреждением „Подтвердите, что вам 18+“, нажать на кнопку может любой, и дверь в мир разнообразия плотских утех будет открыта для всех. Хорошо это или плохо? Скорее, хорошо, потому что, перестав быть запретным, плод становится вполне себе нейтрального вкуса, остужая страсти и снимая напряжение (в том числе, в обществе, освобожденном от власти гормонов и нереализованных желаний). И (в идеале) женская грудь в контексте будничной жизни перестает быть магнитом для чьего-либо либидо, а становится обычной частью тела, такой же, как любая другая часть тела. А сексуальное влечение обретает более человеческие черты, позволяя сосредоточиться не только на декольте, но и на обаянии, уместности ситуации, правильного считывания сигналов от другого человека и проч.

Но в любом обществе остаются люди, которые „застревают“ в прошлом, не поспевая за меняющимся миром. И им до сих пор кажется, что чиновники должны соблюдать некий дресс-код (в их понимании женщины должны быть застегнуты на все пуговицы). Причем, особенно хочется подчеркнуть, что едва ли такая дискуссия разгорится в случае, когда, скажем, в жаркую погоду, депутат-мужчина придет на заседание в сандалиях, шортах и расстегнутой на две пуговицы рубашке. И это, увы, объясняется сексуализацией (сексуальной объективацией) женщин.