МНЕНИЕ | Раздражающий фактор? Позволено ли публичной служащей декольте?
„Грудь мэра Кохтла-Ярве обнажилась на заседании горсобрания“ - несколько дней не смолкала оживленная дискуссия под таким заголовком в пабликах северо-востока и не только. А все дело в том, что мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер в жаркую погоду пришла на заседание городского собрания в открытом платье. Сделала неловкое движение - и на несколько секунд ее грудь оголилась. Вызвав отчего-то волну негодования и хейта.
У женщин есть грудь. С ней могут происходить различные ситуации: сползла бретелька лифчика, обозначился сквозь одежду сосок и так далее. Такая горячая реакция на обычную будничную ситуацию с обычной частью женского тела в свою очередь обнажает неприятную тенденцию - нетерпимости, ханжества, склонности к травле, нездоровой стыдливости и „скрепного“ мышления. „Скрепное“ в данном случае употреблено в значении двуличности и искусственно созданной морали.
В СССР секса не было. В 2023 году секс есть. Он есть и в интернете, доступ к нему не ограничен ничем, кроме как предупреждением „Подтвердите, что вам 18+“, нажать на кнопку может любой, и дверь в мир разнообразия плотских утех будет открыта для всех. Хорошо это или плохо? Скорее, хорошо, потому что, перестав быть запретным, плод становится вполне себе нейтрального вкуса, остужая страсти и снимая напряжение (в том числе, в обществе, освобожденном от власти гормонов и нереализованных желаний). И (в идеале) женская грудь в контексте будничной жизни перестает быть магнитом для чьего-либо либидо, а становится обычной частью тела, такой же, как любая другая часть тела. А сексуальное влечение обретает более человеческие черты, позволяя сосредоточиться не только на декольте, но и на обаянии, уместности ситуации, правильного считывания сигналов от другого человека и проч.
Но в любом обществе остаются люди, которые „застревают“ в прошлом, не поспевая за меняющимся миром. И им до сих пор кажется, что чиновники должны соблюдать некий дресс-код (в их понимании женщины должны быть застегнуты на все пуговицы). Причем, особенно хочется подчеркнуть, что едва ли такая дискуссия разгорится в случае, когда, скажем, в жаркую погоду, депутат-мужчина придет на заседание в сандалиях, шортах и расстегнутой на две пуговицы рубашке. И это, увы, объясняется сексуализацией (сексуальной объективацией) женщин.
Ученые уже давно фиксируют доказательства негативных последствий сексуальной объективации. Они утверждают, что СМИ, реклама, практика социализации, музыкальные видеоклипы и конкурсы красоты заставляют людей относиться к женщинам как к сексуальным объектам, причем, сексуальная объективация приводит к целому ряду проблем для женщин, среди прочего - женщина сама начинает относиться к себе как к объекту для секса. И вот, чтобы максимально скрыть себя от сальных взглядов и скабрезных шуток, женщины пускают в ход неудобные бюстгальтеры и застегнутые под горло пуговицы.
Параллельно и наперекор ханжам развивается тенденция освобождения женщин от сексуальной объективации: женщины перестают носить бюстгальтеры, если те им мешают, даже в публичных местах, летом не стесняются надевать открытые платья и блузки, отстаивая, при этом, свое право не быть сексуальным объектом и разрушая убеждения части общества в стиле „короткая юбка, накрашенные губы или отсутствие лифчика дает право мужчине расценивать это как приглашение к сексу“. Не дает. Если женщина говорит, что не хочет секса с мужчиной, то она его не хочет. Даже, если при этом ее одежда кажется мужчине располагающей и „дающей право на домогательства“.
Возможно, для некоторых людей является сюрпризом то, что ощущение себя красивой/красивым и сексуальной/сексуальным зачастую не связано с обязательным участием в этом некоего заинтересованного в сексуальных отношениях потенциального партнера.
Спросите, при чем тут дресс-код публичного служащего? А при том, что требующие его и осуждающие мэра Кохтла-Ярве за летнее открытое платье, вольно или невольно становятся на сторону тех, кто упрямо продолжает воспринимать женское тело как сексуальный объект. Тем самым тормозя развитие гуманного и терпимого общества. Зря, потому что шансов остаться в скрепном мире, у современного общества просто нет. Человечество на своем веку видело много ограничений свободы и подавления более уязвимых, но постепенно выползает из болота насилия и превосходства одних над другими. И в наших силах помочь ускорению этого процесса.
К тому, что люди станут более свободными в выборе одежды, стиля, манипуляций с собственным телом, вне зависимости от их социального статуса в сторону их желаний и удобства, придется привыкать, и отношение общества к таким вещам как необходимость дресс-кода совершенно точно будет меняться. Этому способствует в том числе четкая позиция таких женщин как Вирве Линдер.
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