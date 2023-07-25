ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (517-й день) | В Госдуме связали поправки о мобилизации с „большой войной“. Украина продолжит атаковать Крымский мост

В ВСУ сообщили о прогрессе в наступлении на юге Украины. „В направлении Старомайорского имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы“, заявил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев на брифинге в Military Media Center. Кроме того, украинские силы вытеснили россиян с их позиций у Андреевки на Бахмутском направлении, заявил он далее. При этом украинские войска ведут наступление севернее и южнее Бахмута, а российские силы безуспешно наступали в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки, добавил Ковалев.

Командование Сил специальных операций (ССО) ВСУ заявило об успехах на Бахмутском направлении. Аэроразведчики одного из подразделений ССО выследили российские комплексы радиоэлектронной борьбы „Триада“ и „Леер-2“, которые затем были уничтожены украинской артиллерией, сообщается в Telegram. „Всего за небольшой период времени точным огнем было поражено 9 враждебных целей. Кроме комплексов РЭБ также были уничтожены артиллерийские пушки, бронетехника противника. Вместе с разведчиками свои задачи отрабатывают и операторы FPV-дронов, которые наносят удары не только по технике и живой силе, но и уничтожают средства наблюдения противника“, - сообщается далее.

Генштаб ВСУ сообщил утром об очередном российском ударе по Украине иранскими БПЛА типа Shahed, произошедшем минувшей ночью. „Информация о последствиях уточняется“, - отмечается в утренней оперативной сводке. Кроме того, за прошедшие сутки российские силы нанесли 1 ракетный и 72 авиационных удара, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, указал украинский Генштаб. По его данным, за сутки произошло более 35 боевых столкновений. При этом Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах, отмечается далее.

Вашингтон в целом не поддерживает проведение Украиной атак на территории России. Об этом заявила на брифинге официальная представительница Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом она подчеркнула, что ведущуюся в Украине войну начала Россия и она „может закончить ее в любой момент, выведя войска из Украины, а не устраивая жестокие нападения на мирных жителей“.

Президент „Энергоатома“ Петр Котин обратился в офис генерального прокурора Украины, заявив о преступных действиях российских сил на станции, нарушающих украинское ядерное законодательство. Кроме того, Котин обратился в МИД Украины, указав на необходимость призвать МАГАТЭ воздействовать на оккупационную администрацию ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние „холодный останов“ и распространить соответствующую ноту среди стран - членов агентства.

Оператор украинских атомных электростанций „Энергоатом“ сообщил, что энергоблок №4 на оккупированной Запорожской АЭС переведен в состояние „горячего останова“, что „является грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки“ . В „Энергоатоме“ подчеркнули, что сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна производиться исключительно в состоянии „холодного останова“.

Украина продолжит атаковать Крым и Керченский мост, заявил министр обороны этой страны Алексей Резников. „Все эти цели легитимны, потому что это уменьшит возможности России воевать против нас и поможет сохранить жизни украинцев“, - указал он в интервью CNN. На вопрос, стремится ли Украина полностью уничтожить мост, Резников назвал уничтожение логистических линий врага „нормальной тактикой“, призванной лишить его возможности получать больше боеприпасов, топлива и провианта.

Литва предложила ЕС использовать свои порты в Балтийском море для экспорта украинского зерна после отказа России продлевать „зерновую сделку“, сообщает со ссылкой на письмо литовских министров в Еврокомиссию агентство AFP. В письме утверждается, что через балтийские порты можно ежегодно перевозить 25 миллионов тонн зерна, что сделает их „надежной альтернативой для транзита украинских товаров, в том числе зерновых“. Кроме того, литовские министры призвали Еврокомиссию снять ограничения на транспортировку зерна по суше через границу Украины с Польшей.

Издание „Верстка“ подсчитало, что за первые 500 дней полномасштабной войны РФ против Украины обстрелам и атакам подверглись 266 населенных пунктов в самой России, при этом в результате погибли не менее 81 человека. Самыми пострадавшими стали города Шебекино Белгородской области, который подвергался атакам на протяжении не менее 64 дней, а также Теткино Курской области (52 дня), отмечают журналисты. Хотя основной удар приходится на регионы близ границы с Украиной, но беспилотники долетают и до более отдаленных регионов, в частности, Псковской и Саратовской областей, указывается далее. „Верстка“ напоминает при этом о заявлениях президента РФ Владимира Путина, определившего целью войны защиту россиян. Сейчас очевидно, что вторжение стало реальной опасностью для граждан РФ, поскольку „почти каждый день российские населенные пункты и объекты инфраструктуры подвергаются ударам со стороны ВСУ“.

Европейский Союз перечислил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. „Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь государству функционировать и восстановить инфраструктуру“, - заявила фон дер Ляйен.