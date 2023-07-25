ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (517-й день) | В Госдуме связали поправки о мобилизации с „большой войной“. Украина продолжит атаковать Крымский мост
Подводим итоги очередного дня войны.
Генштаб ВСУ сообщил утром об очередном российском ударе по Украине иранскими БПЛА типа Shahed, произошедшем минувшей ночью. „Информация о последствиях уточняется“, - отмечается в утренней оперативной сводке. Кроме того, за прошедшие сутки российские силы нанесли 1 ракетный и 72 авиационных удара, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, указал украинский Генштаб. По его данным, за сутки произошло более 35 боевых столкновений. При этом Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах, отмечается далее.
Украинские силы ПВО уничтожили все дроны, летевшие на Киев, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, воздушная тревога продолжалась в украинской столице 3 часа.
В ночь на вторник россияне совершили обстрелы Никопольского района Днепропетровской области, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Были обстреляны объекты в Черкасской, Херсонской и Житомирской областях.
Командование Сил специальных операций (ССО) ВСУ заявило об успехах на Бахмутском направлении. Аэроразведчики одного из подразделений ССО выследили российские комплексы радиоэлектронной борьбы „Триада“ и „Леер-2“, которые затем были уничтожены украинской артиллерией, сообщается в Telegram. „Всего за небольшой период времени точным огнем было поражено 9 враждебных целей. Кроме комплексов РЭБ также были уничтожены артиллерийские пушки, бронетехника противника. Вместе с разведчиками свои задачи отрабатывают и операторы FPV-дронов, которые наносят удары не только по технике и живой силе, но и уничтожают средства наблюдения противника“, - сообщается далее.
В ВСУ сообщили о прогрессе в наступлении на юге Украины. „В направлении Старомайорского имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы“, заявил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев на брифинге в Military Media Center. Кроме того, украинские силы вытеснили россиян с их позиций у Андреевки на Бахмутском направлении, заявил он далее. При этом украинские войска ведут наступление севернее и южнее Бахмута, а российские силы безуспешно наступали в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки, добавил Ковалев.
Морская пехота украинских ВМС уничтожила российский ударный вертолет Ка-52, сообщило командование подразделения. Вертолет сбит в 7:43 часов расчетом ПЗРК 38-й бригады.
Украина продолжит атаковать Крым и Керченский мост, заявил министр обороны этой страны Алексей Резников. „Все эти цели легитимны, потому что это уменьшит возможности России воевать против нас и поможет сохранить жизни украинцев“, - указал он в интервью CNN. На вопрос, стремится ли Украина полностью уничтожить мост, Резников назвал уничтожение логистических линий врага „нормальной тактикой“, призванной лишить его возможности получать больше боеприпасов, топлива и провианта.
Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской атомной электростанции. Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, мины были обнаружены группой экспертов во время осмотра площадки 23 июля.
Оператор украинских атомных электростанций „Энергоатом“ сообщил, что энергоблок №4 на оккупированной Запорожской АЭС переведен в состояние „горячего останова“, что „является грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки“. В „Энергоатоме“ подчеркнули, что сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна производиться исключительно в состоянии „холодного останова“.
Президент „Энергоатома“ Петр Котин обратился в офис генерального прокурора Украины, заявив о преступных действиях российских сил на станции, нарушающих украинское ядерное законодательство. Кроме того, Котин обратился в МИД Украины, указав на необходимость призвать МАГАТЭ воздействовать на оккупационную администрацию ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние „холодный останов“ и распространить соответствующую ноту среди стран - членов агентства.
Вашингтон в целом не поддерживает проведение Украиной атак на территории России. Об этом заявила на брифинге официальная представительница Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом она подчеркнула, что ведущуюся в Украине войну начала Россия и она „может закончить ее в любой момент, выведя войска из Украины, а не устраивая жестокие нападения на мирных жителей“.
Литва предложила ЕС использовать свои порты в Балтийском море для экспорта украинского зерна после отказа России продлевать „зерновую сделку“, сообщает со ссылкой на письмо литовских министров в Еврокомиссию агентство AFP. В письме утверждается, что через балтийские порты можно ежегодно перевозить 25 миллионов тонн зерна, что сделает их „надежной альтернативой для транзита украинских товаров, в том числе зерновых“. Кроме того, литовские министры призвали Еврокомиссию снять ограничения на транспортировку зерна по суше через границу Украины с Польшей.
Издание „Верстка“ подсчитало, что за первые 500 дней полномасштабной войны РФ против Украины обстрелам и атакам подверглись 266 населенных пунктов в самой России, при этом в результате погибли не менее 81 человека. Самыми пострадавшими стали города Шебекино Белгородской области, который подвергался атакам на протяжении не менее 64 дней, а также Теткино Курской области (52 дня), отмечают журналисты. Хотя основной удар приходится на регионы близ границы с Украиной, но беспилотники долетают и до более отдаленных регионов, в частности, Псковской и Саратовской областей, указывается далее. „Верстка“ напоминает при этом о заявлениях президента РФ Владимира Путина, определившего целью войны защиту россиян. Сейчас очевидно, что вторжение стало реальной опасностью для граждан РФ, поскольку „почти каждый день российские населенные пункты и объекты инфраструктуры подвергаются ударам со стороны ВСУ“.
Европейский Союз перечислил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. „Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь государству функционировать и восстановить инфраструктуру“, - заявила фон дер Ляйен.
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил использование украинскими силами кассетных боеприпасов в районе Бахмута. „ВСУ используют всю линейку боеприпасов предоставленную нам партнерами и делают это эффективно. То, что об этом вспоминают российские военкоры, - комплимент нашим артиллеристам“, - заявил он в эфире национального телемарафона новостей. Тем самым он ответил на просьбу подтвердить информацию российских военных блогеров о применении полученных от США кассетных снарядов близ Бахмута.
Государственная дума одобрила повышение призывного возраста до 30 лет, тем самым в армию будут призывать россиян с 18 до 30 лет. В соответствии с предложенными изменениями, призывать в армию в России будут с 18 до 30 лет уже с 1 января 2024 года. Изначально предполагалось, что повысят и нижний, и верхний предел призывного возраста, но согласно тексту документа, рамки призывного возраста будут просто расширены. Одновременно принята поправка о праве солдат срочной службы заключать контракты о военной службе на один год, а также поправка о „специальных унитарных предприятиях, содействующих обеспечению безопасности в период мобилизации“, которые смогут создавать регионы
„Этот закон написан под большую войну“ — депутат Картаполов о поправках в закон о воинской службе
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал принятые Госдумой поправки в закон о воинской службе — о призывном возрасте 18-30 лет, о запрете выезда за границу с момента появления повестки в реестре, о 30 тысячах рублей штрафа за неявку в военкомат и ряд других.
„Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию, — заявил Картаполов. — И сейчас этой большой войной уже попахивает“.
Переговоры Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным, продолжавшиеся вместо запланированного одного дня почти три, завершились без подписания каких-либо официальных документов или заявлений для прессы. Представитель Кремля заявил, что целью встречи было „синхронизировать их позиции, сверить часы“.