Новости России
26.07.2023, 07:15

Госдума РФ поддержала поправку, запрещающую регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты

 
Госдума РФ
Госдума РФ
ФОТО: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы на заседании 25 июля приняли во втором чтении законопроект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах, сообщается на сайте парламента.

Среди прочего депутаты одобрили поправку, запрещающую регистрироваться на любых российских сайтах с помощью иностранных электронных почтовых сервисов. Такую поправку внес депутат Антон Горелкин.

Ограничение распространили на владельцев сайтов, информационных систем и программ, если эти владельцы являются гражданами РФ или российскими юрлицами.

Согласно поправке, на российских сайтах пользователям предложат регистрироваться по российскому номеру телефона или электронной почте, а также через „Госуслуги“.

Когда Госдума рассмотрит поправку в третьем чтении, пока неизвестно, пишет „Медуза“.

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