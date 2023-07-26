Госдума РФ поддержала поправку, запрещающую регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты
Депутаты Госдумы на заседании 25 июля приняли во втором чтении законопроект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах, сообщается на сайте парламента.
Среди прочего депутаты одобрили поправку, запрещающую регистрироваться на любых российских сайтах с помощью иностранных электронных почтовых сервисов. Такую поправку внес депутат Антон Горелкин.
Ограничение распространили на владельцев сайтов, информационных систем и программ, если эти владельцы являются гражданами РФ или российскими юрлицами.
Согласно поправке, на российских сайтах пользователям предложат регистрироваться по российскому номеру телефона или электронной почте, а также через „Госуслуги“.
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