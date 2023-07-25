Жаркий апокалипсис в Европе и США - результат изменения климата, подтвердили ученые

Новое масштабное исследование нескольких ведущих университетов под эгидой World Weather Attribution показало, что если бы не выброшенные человечеством в атмосферу парниковые газы, жара в северном полушарии была бы не такой экстремальной и случалась бы намного реже, а в некоторых местах и вовсе никогда.

Компьютерное моделирование показало, что 75% экстремальных погодных явлений, которые сейчас переживает мир, являются прямым следствием глобального потепления.

Воздействие человека на климат привело к тому, что во время эпизодов исключительной жары, подобных тем, что сейчас переживают Средиземноморье и южные штаты США, столбик термометра поднимается дополнительно на 2,5°C в Южной Европе, на 2°C в Северной Америке и примерно 1°C в Китае.

Жара убивает: связанная с ней избыточная смертность только в Европе в прошлом году превысила 60 тысяч человек, и ученые уверены, что эти оценки занижены, поскольку вести подобный учет сложно и технически, и политически.

Чаще и страшнее

Жара не только усиливается, но и учащается. Если бы не человек, в Китае экстремальные эпизоды случались бы раз в 250 лет, а на юге США и Европы температуры, подобные июльским 2023 года, были бы вообще „практически невозможны“, выяснили ученые.

Сейчас же они происходят примерно раз в 15 лет в США и Мексике, каждые 10 лет в Южной Европе и раз в пятилетку в Китае.

„Если не прекратить сжигание ископаемого топлива в ближайшее время, эти события станут еще более частыми, более жаркими и более продолжительными“, — пишут исследователи и предрекают экстремальную жару, подобную июльской, каждые 2-5 лет в мире, если планета нагреется на 2°C по сравнению с доиндустриальной эпохой.

То, что изменение климата вызвано человеком, признали все страны мира. Они договорились сократить выбросы, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1,5°С, а если не выйдет, не допустить повышения температуры на два градуса по сравнению со средней в доиндустриальную эпоху.