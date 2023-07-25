МНЕНИЕ | Восток-Запад. Юля Варшавская о том, как женщины возвращались из эмиграции в СССР

Самые нетерпеливые возвращались еще в предвоенные годы, в разгар сталинских 30-х. Многие из них, особенно дети эмигрантов, были очарованы советским мифом, и думали, что на исторической родине их ждет „светлое будущее“, которое издалека казалось намного более привлекательным, чем депрессивная Европа, агонизирующая между двумя войнами. Так случилось, например, с семьей Марины Цветаевой. Чтобы узнать эту историю во всех ее мрачных красках, я рекомендую прочитать замечательную книгу „Парижские мальчики в сталинской Москве“ историка Сергея Белякова. Муж поэтессы Сергей Эфрон был белогвардейцем, и в Гражданскую войну служил на юге, а Марина осталась одна с двумя дочерьми в голод е и нищете — в итоге, младшую Ирину спасти не удалось, в живых осталась только старшая Ариадна.

Мысль о возвращении была лейтмотивом эмиграции и 100 лет назад: сбежавшие от революции, русские от Парижа до Нью-Йорка „сидели на чемоданах“ десятилетиями, мечтая вернуться домой. Не понимая, что того дома больше нет. Большая часть никогда не реализовала свою мечту, но некоторым удавалось возвращаться — только уже в Советский Союз , в буквальном смысле другую страну. А самые терпеливые даже успели посмотреть на его руины: так писательница Ирина Одоевцева сделала это в глубокой старости, вернувшись в Москву прямо в разгар событий 90−91-х годов. Не удивительно, что вместо радости воссоединения с родиной она грустно писала в последних своих заметках, что уехала от одной революции в России не для того, чтобы вернуться в другую.

Эмигранты новой волны делятся на тех, кому по разным юридическим или политическим причинам нельзя на родину, и тех, кто еще может перемещаться между мирами. Первые часто с грустью говорят вторым: как же тебе везет, ты можешь хотя бы ненадолго приезжать в Москву. Но кажется, что это везение сомнительного толка: с одной стороны, у них действительно нет ощущения такой драматической оторванности от дома, но с другой, в декорациях тех же улиц и тех же домов теперь живут другие смыслы, другие эмоции — даже другие люди. Поэтому мы приезжаем не домой, а в то место, которое раньше было домом. И большой вопрос, что хуже — осознавать это издалека или при прямом столкновении.

Но после раскрытия „секретной жизни“ мужа поэтессе становилось в Париже все тяжелее — можно только догадаться, что о них говорили в эмигрантской тусовке тех лет. И в 1939 году Цветаева приехала в Ленинград. Их с семьей привезли на закрытую дачу НКВД в Болшево, в Ленинградской области, где они первое время жили в таком иллюзорном вакууме, созданном спецслужбами: у них было спецснабжение, им привозили продукты, в том числе и торты с ананасами. Младшие, пишет Беляков, были очарованы этой новой жизнью, заводили друзей — в общем, как это обычно случается с молодыми людьми, которых в этом возрасте гораздо больше интересует личный опыт, чем-то, что его окружает.

И в какой-то момент у них просто не осталось иного выхода: Сергей Эфрон, поддавшись этому иррациональному, во многом наивному патриотизму, стал агентом советской разведки, и в 1937 году его раскрыли. Его срочно эвакуировали на родину, а Цветаева еще два года сомневалась. Она тогда писала: „Прежде чем пускаться в плаванье, то есть: распродав и раздав весь свой скарб, сказать „прости“ всему и вся — взвесь хорошенько, стоит ли того страна, куда ты собираешься, да и можно ли считать это страной“.

В 20-х годах Цветаевой и Эфрону разными путями удалось уехать из России, воссоединиться в Берлине, откуда затем они перебрались в Париж, где обосновались вполне сносно (и даже могли позволить себе платную школу для сына). Но с годами Эфрон поменял свое мировоззрение: из белогвардейца в эмиграции он превратился в ярого поклонника советской власти. И заразил этим детей, в первую очередь дочь Ариадну. В те годы Цветаева не раз жаловалась, что Сергея ничего не интересует, кроме СССР . Она сама была настроена гораздо более скептично: как пишет Беляков, „она совершенно не принимала новую советскую Россию. Она писала, что еще в 1917 году плюнула на красный флаг. В советской России от голода умерла ее дочь. Она застала наступление НЭПа, но это ей тоже не понравилось“. Но семья Цветаевой была настроена иначе: даже сын Георгий (с домашней кличкой „Мур“), который никогда не был в России, был очарован идеей возвращения в сталинскую Москву.

Но некоторым „повезло“ — вместо быстрой смерти их ждала долгая и мучительная советская жизнь. Именно так случилось с еще одной героиней этой колонки — Ниной Кривошеиной. Надо признаться, что изначально я хотела написать текст про ее парижский ресторан „Самарканд“, который уже упоминался в одном из предыдущих выпусков этого цикла. Нина была его совладелицей и встречала там много удивительных женщины — от тех, кто работал в ее ресторане, чтобы не умереть от голода, до тех, кто приходил туда вечерами в попытках разогнать эмигрантскую тоску.

Надо ли говорить, что ничего из этого возвращенцы не получали — большим везением было вообще выжить и не оказаться посаженными в лагеря. Многих расстреливали и сажали чуть ли не сразу после прибытия в порт (чаще всего возвращались на кораблях к берегам Одессы).

Тысячи людей вернулись — им говорили, что они нужны родине, пережившей страшную войну, а все старые грешки, включая эмиграцию, им уже простили. Советская власть, безуспешно попробовав силовой метод репатриации, когда с помощью агентуры собирались списки тех, кто не хотел возвращаться, поняли, что надо действовать более хитро: они организовали письма от родственников, которые писались под диктовку, обещали заботу, квартиры и работу.

Но их опыт (о котором, я уверена, не могли не слышать русские эмигранты в Европе) не послужил никому уроком. Потому что по-настоящему массовое возвращение случилось сразу после Второй мировой войны: в июне 1946 года в посольства СССР сразу нескольких европейских стран, включая Францию, пришло письмо, согласно которому уехавшие после революции подданные Российской Империи могут быть репатриированы на родину, получив советские паспорта.

Искренняя поклонница советской власти Ариадна Эфрон сначала провела 8 лет в исправительных лагерях, вышла, только стала работать где-то в Рязани — и тут в 1949 году снова была арестована и приговорена к пожизненной ссылке в Краснодарском крае. Ее отец Сергей, который был для нее примером любви к родине, был расстрелян.

Но реальность советской жизни, где за красивыми витринами новеньких универмагов скрывались репрессии и парализующий страх, быстро ворвалась в жизнь Цветаевой и Эфрона. В 1939 год, НКВД возглавляет Берия, и начинаются зачистки вернувшихся белогвардейцев — сначала арестовывают Ариадну и пытают, чтобы получить от нее информацию на отца, а потом берут и самого Эфрона. Это все приводит к известной трагедии — в 1941 году в Елабуге Цветаева кончает жизнь самоубийством.

Но когда я начала читать ее мемуары „Четыре трети нашей жизни“, оказалось, что именно они легли в основу сценария фильма „Восток-Запад“ — помните, где молодой Сергей Бодров долго плыл до турецкого корабля, чтобы выбраться из СССР, а молодые Олег Меньшиков и Сандрин Боннер страдали в советской коммуналке после парижской жизни. Продюсером картины, кстати, был Александр Роднянский, который за последние полтора года в России из именитого продюсера превратился в „уголовника». В общем, все звезды и трагические судьбы сошлись.

Важно понимать, что фильм не отражает биографии Нины Кривошеиной — это в буквальном смысле „по мотивам“. Главная героиня, Мари, была француженкой, которая поехала за мужем в СССР (в Киев), отсидела 10 лет в лагерях и чудом вернулась в Париж.

Сама же Нина родилась в Екатеринбурге, в семье банкира, а в 1919 году в буквальном смысле бежала из России по льду Финского залива со своим первым мужем. Там ее чуть не выдали Петрограду, но она смогла чудом избежать депортации. В эмиграции ей было нелегко — „Самарканд“ появился не от хорошей жизни, а, как она писала, „в силу сложных денежных обстоятельств“. Она сама жила в „смрадной комнате“ над рестораном и так описывала атмосферу тех дней: „…в этих ресторанах можно было кутнуть, закусить с графином водки, и уж обязательно появлялась музыка — бывало, что тренькал на гитаре сам хозяин, а кто-нибудь подпевал, и часто такой кутёж кончался слезами: „Эх! Россия, Россиюшка!“

Тоска по „Россиюшке“ не отпускала Нину даже спустя два десятилетия жизни в Париже. За это время она развелась, встретила второго мужа — Игоря Кривошеина, и в 1934 году у них родился сын Никита. К 1946 году они оба были настолько вдохновлены победой СССР в войне, что, поддавшись уговорам местной агентуры, обменяли свои нансеновские паспорта на советские. Иллюзии были настолько велики, что они поменяли портрет императора Николая П, который висел на стене в комнате сына, на изображение Сталина.