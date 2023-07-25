Агенты, которые живут на крыше: как ГРУ и СВР следят за молдавскими властями через антенны на российском посольстве

14 мая 2023 года, когда большинство горожан отдыхали на дачах, примерно в 13:30 на крыше жилого корпуса российского посольства в Кишинёве появился лысоватый мужчина. Внимательно оглядевшись вокруг, он начал настраивать передающие параболические антенны и производить какие-то манипуляции с соединительными кабелями. Имя этого человека — Павел Якунин, он родился в Рязани и до службы в ГРУ окончил Череповецкий военный институт радиоэлектроники. В посольстве Якунин занимает неприметную должность офицера военного атташата, и лишь немногие знают, что он отвечает за секретные каналы связи со штаб-квартирой ГРУ в Москве и приемным центром космической разведки в подмосковных Ватутинках.

Что заставило Якунина в тот воскресный день подняться на крышу, можно лишь догадываться. Не исключено, что это было связано с предстоящим Евросаммитом и произошедшей в эти дни хакерской атакой на интернет-ресурсы администрации президента Молдовы, правительства, МИДа и Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC). В результате „утекла“ почти вся закрытая переписка высокопоставленных чиновников, некоторых силовых ведомств и другая важная информация. Вдобавок в этот день в Гагаузии проходили выборы главы региона, и кураторы из ГРУ по закрытой линии связи ждали информации от агентов. Пробыв на крыше около часа, Якунин скрылся в недрах посольства.

Повышенную активность в Молдове российская разведка стала проявлять с 2015 года, когда Москва окончательно сделала ставку на социалиста Игоря Додона, который через год занял кресло президента страны. Прокремлевскому ставленнику нужна была поддержка дружественных спецслужб, и в Кишинёв зачастили кадровые офицеры ГРУ, СВР, 5-й Службы ФСБ и сотрудники молдавского отдела Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, костяк которого составляют выходцы из разведки.