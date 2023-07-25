МНЕНИЕ | Картонная Яна Тоом и миска супа: последние рабочие места Центристской партии(5)
Картонная Яна выглядела более человечной, чем сама евродепутат, даже не осознавшая, насколько унизительно для жителей Маарду получать дармовой кусок хлеба из рук центристского мэра под бдительным взглядом брюссельской гранд-дамы. Своим нынешним положением Яна Тоом, в частности, обязана и жителям Маарду, исправно голосующим за центристов. И ценой благодарности утопающего в материальном благополучии депутата оказалась миска супа, пишет депутат Маардуского горсобрания, политик и предприниматель Николай Дегтяренко.
Процесс распада Центристской партии закономерен. Впервые я написал об этом еще много лет назад. Ситуация среди местных центристов развивается аналогично тому, что происходило с политическим объединением „Центр согласия“ Нила Ушакова в Латвии. Ушаков, будучи лидером влиятельной латвийской партии, занимал и пост мэра Риги, опираясь в основном на русскоязычных избирателей. И как будто ничто не предвещало опасности, нависшей над партией, но реальность была жестокой. Период стабильного роста рейтинга „Центра согласия“ сменился падением. Партия стала получать с каждыми последующими выборами все меньше и меньше голосов. Причиной стало то, что латвийские русскоязычные избиратели разочаровались в политике партии и голосовали „ногами“. Следствием явился распад партии и раскол на две отдельные политические организации. Нил Ушаков потерял пост мэра. В своих статьях я предсказал то же самое и в отношении Центристской партии Эстонии. И сегодня угроза раскола приобрела вполне реальные черты.