МНЕНИЕ | Картонная Яна Тоом и миска супа: последние рабочие места Центристской партии

Процесс распада Центристской партии закономерен. Впервые я написал об этом еще много лет назад. Ситуация среди местных центристов развивается аналогично тому, что происходило с политическим объединением „Центр согласия“ Нила Ушакова в Латвии. Ушаков, будучи лидером влиятельной латвийской партии, занимал и пост мэра Риги, опираясь в основном на русскоязычных избирателей. И как будто ничто не предвещало опасности, нависшей над партией, но реальность была жестокой. Период стабильного роста рейтинга „Центра согласия“ сменился падением. Партия стала получать с каждыми последующими выборами все меньше и меньше голосов. Причиной стало то, что латвийские русскоязычные избиратели разочаровались в политике партии и голосовали „ногами“. Следствием явился распад партии и раскол на две отдельные политические организации. Нил Ушаков потерял пост мэра. В своих статьях я предсказал то же самое и в отношении Центристской партии Эстонии. И сегодня угроза раскола приобрела вполне реальные черты.