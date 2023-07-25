МНЕНИЕ | Почему не стоит слушать провокаторов

О протестном голосовании в Ида-Вирумаа на прошедших весной этого года парламентских выборах говорилось немало. Между тем, не так часто в обсуждениях вспоминают о том, что помимо социальных проблем, которые действительно есть в регионе, немалое значение имела и умелая игра на эмоциях простых людей, которую организовали в социальных сетях и в ходе некоторых мероприятий пророссийские деятели из движения (теперь уже партии) Коос.