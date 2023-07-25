МНЕНИЕ | Почему не стоит слушать провокаторов(4)
Люди вольно или невольно приняли участие в провокации KOOS, за что поплатились
Конституционные свободы не распространяются на подрыв основ государства
Простому человеку порой нелегко переварить и адекватно воспринять тот огромный поток информации, который на него выливается. И этим успешно пользуются те, кто хотят получить политические дивиденды. Хорошо, если это вытекает в безобидные дебаты. Гораздо хуже, если легковерностью пользуются провокаторы, втягивающие людей в политические авантюры, которые оборачиваются реальными жизненными проблемами, отмечает публицист Дмитрий Иванов.
О протестном голосовании в Ида-Вирумаа на прошедших весной этого года парламентских выборах говорилось немало. Между тем, не так часто в обсуждениях вспоминают о том, что помимо социальных проблем, которые действительно есть в регионе, немалое значение имела и умелая игра на эмоциях простых людей, которую организовали в социальных сетях и в ходе некоторых мероприятий пророссийские деятели из движения (теперь уже партии) Коос.