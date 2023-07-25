Мнение
25.07.2023, 12:15

МНЕНИЕ | Почему не стоит слушать провокаторов

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  • Люди вольно или невольно приняли участие в провокации KOOS, за что поплатились

  • Конституционные свободы не распространяются на подрыв основ государства

Дмитрий Иванов
публицист
Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение
ФОТО: Aivar Juhanson | Delfi Meedia

Простому человеку порой нелегко переварить и адекватно воспринять тот огромный поток информации, который на него выливается. И этим успешно пользуются те, кто хотят получить политические дивиденды. Хорошо, если это вытекает в безобидные дебаты. Гораздо хуже, если легковерностью пользуются провокаторы, втягивающие людей в политические авантюры, которые оборачиваются реальными жизненными проблемами, отмечает публицист Дмитрий Иванов.

О протестном голосовании в Ида-Вирумаа на прошедших весной этого года парламентских выборах говорилось немало. Между тем, не так часто в обсуждениях вспоминают о том, что помимо социальных проблем, которые действительно есть в регионе, немалое значение имела и умелая игра на эмоциях простых людей, которую организовали в социальных сетях и в ходе некоторых мероприятий пророссийские деятели из движения (теперь уже партии) Коос.

Если внимательно приглядеться к тому, что именно активисты данной политической силы пытались „скормить“ электорату, то получается, что обычных людей намеренно вовлекали в деятельность, граничащую с посягательством на основы Эстонского государства. Все эти акции по противодействию переносу советских монументов, использованию запрещённой символики и параллельное накачивание людей пророссийскими лозунгами через социальные сети (в т.ч. многочисленные видео) обернулись для простых жителей региона лишь неприятностями на работе и столкновениями с правоохранительными органами.

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