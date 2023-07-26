„Барбигеймер“ Путина: как пропагандисты формируют новый язык?
Журналист и филолог Ксения Туркова в интервью „Грэму“ объяснила, какие приемы используют российские военные пропагандисты и что такое „барбигеймер“.
Формулировка „удары возмездия“ очень прочно вошла в словарь российской военной пропаганды, ее военные чиновники используют довольно активно. С точки зрения языка здесь произошла интересная метаморфоза. Вообще-то слово возмездие - относится к высокой лексике. В обычной речи мы его не употребляем. Нельзя его отнести и к официально-деловому стилю, которым и должен, по идее, изъясняться чиновник. Но чиновники используют лексику из совершенно других стилей: разговорную, зачастую - грубую, сниженную, едва ли ни нецензурную. Или же, например, высокую лексику, поэтическую, как „возмездие“. Это говорит о том, что совмещается несовместимое. Это уже какой-то новый язык, который формирует российская власть.
Кстати, для такого совмещения несовместимого придумали сейчас новое слово - „барбигеймер“ (от „Барби“ и „Оппенгеймер“). Недавно вышли два фильма, которые совершенно не похожи друг на друга по стилистике, соединили два названия, вот и получилось лексическое сращение того, что обычно не сочетается.
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