„Барбигеймер“ Путина: как пропагандисты формируют новый язык?

Формулировка „удары возмездия“ очень прочно вошла в словарь российской военной пропаганды, ее военные чиновники используют довольно активно. С точки зрения языка здесь произошла интересная метаморфоза. Вообще-то слово возмездие - относится к высокой лексике. В обычной речи мы его не употребляем. Нельзя его отнести и к официально-деловому стилю, которым и должен, по идее, изъясняться чиновник. Но чиновники используют лексику из совершенно других стилей: разговорную, зачастую - грубую, сниженную, едва ли ни нецензурную. Или же, например, высокую лексику, поэтическую, как „возмездие“. Это говорит о том, что совмещается несовместимое. Это уже какой-то новый язык, который формирует российская власть.