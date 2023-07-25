Вирусолог: ситуация с птичьим гриппом может принять тяжелую форму

Ситуация с птичьим гриппом в Финляндии имеют свою особенность: заражения наблюдаются и у млекопитающих на зверофермах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что рост заражаемости птичьим гриппом среди млекопитающих может также способствовать распространению вируса среди людей.

Птичий грипп активно распространяется среди домашних и диких птиц по всей Европе, в том числе через корм и воду.

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