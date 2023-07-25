25.07.2023, 12:06
Вирусолог: ситуация с птичьим гриппом может принять тяжелую форму
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам вирусолога Тарьи Сиронен из Хельсинкского университета, из-за инфицированных млекопитающих ситуация с птичьим гриппом в Финляндии может принять тяжелую форму, сообщает финская служба новостей Yle.
Ситуация с птичьим гриппом в Финляндии имеют свою особенность: заражения наблюдаются и у млекопитающих на зверофермах.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что рост заражаемости птичьим гриппом среди млекопитающих может также способствовать распространению вируса среди людей.
Птичий грипп активно распространяется среди домашних и диких птиц по всей Европе, в том числе через корм и воду.
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