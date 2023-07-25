Украина встревожена переводом четвертого блока ЗАЭС в состояние „горячей остановки“; МАГАТЭ нашло на территории станции мины
Украинская государственная компания „Энергоатом“ заявила, что четвертый энергоблок Запорожской АЭС, находящейся под российским контролем, во вторник был переведен в состояние „горячей остановки“. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
„Горячая остановка“ отличается от холодной тем, что из горячей зоны – наружного контура – дополнительно отбирается перегретая вода. Эту воду используют в системах централизованного отопления зимой, а также в системах горячего водоснабжения самой станции и Энергодара в течение года. Вода нагревается от реактора, но сам он заглушен и не работает, в нём нет цепной реакции.
„Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки“, — заявил „Энергоатом“.
Специалисты компании считают, что подобные действия представляют серьезную угрозу для ядерной и радиационной безопасности. „Энергоатом“ обратился за содействием в МАГАТЭ.
„Энергоатом“ утверждает, что после подрыва плотины Каховской ГЭС и фактического исчезновения Каховского водохранилища возникли реальные риски недостаточной подпитки ЗАЭС охлаждающей водой.
Это блокирует возможность работы ЗАЭС на мощности, и российская оккупационная администрация станции и представители „Росатома“ об этом знают, говорится в заявлении компании.
А значит, это несомненный риск для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простого оборудования энергоблока, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования, считают в „Энергоатоме“.
Тем временем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации при осмотре ЗАЭС в понедельник обнаружили несколько противопехотных мин в закрытой буферной зоне между внутренним и внешним периметром станции.
„Эксперты сообщили, что [мины] находились в ограниченной зоне, куда нет доступа сотрудников станции, и были расположены в стороне от объекта“, — пишет Гросси.
„Присутствие на объекте таких взрывчатых веществ не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ и правилам ядерной безопасности, оно создает дополнительное психологическое давление на сотрудников, — сказано в заявлении Гросси, — хотя, согласно предварительной оценке МАГАТЭ, основанной на собственных наблюдениях и пояснениях администрации, возможные взрывы этих мин не должны сказаться на ядерной безопасности объекта и его защитных систем“.
Ранее Генеральный штаб ВСУ заявил, что российские войска заминировали часть станции, в частности, по его утверждениям, несколько взрывных устройств могли находиться на крыше четвертого блока ЗАЭС.
Россия в свою очередь обвиняет Украину в намерении организовать провокацию на ЗАЭС.
В понедельник МАГАТЭ эти заявления не комментирует, однако отмечает, что эксперты агентства „продолжают запрашивать доступ на крышу реакторов ЗАЭС и их турбинных залов, включая третий и четвертый блоки, представляющие особый интерес“.
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