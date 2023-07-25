Украина встревожена переводом четвертого блока ЗАЭС в состояние „горячей остановки“; МАГАТЭ нашло на территории станции мины

„Горячая остановка“ отличается от холодной тем, что из горячей зоны – наружного контура – дополнительно отбирается перегретая вода. Эту воду используют в системах централизованного отопления зимой, а также в системах горячего водоснабжения самой станции и Энергодара в течение года. Вода нагревается от реактора, но сам он заглушен и не работает, в нём нет цепной реакции.

„Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки“, — заявил „Энергоатом“.

Специалисты компании считают, что подобные действия представляют серьезную угрозу для ядерной и радиационной безопасности. „Энергоатом“ обратился за содействием в МАГАТЭ.

„Энергоатом“ утверждает, что после подрыва плотины Каховской ГЭС и фактического исчезновения Каховского водохранилища возникли реальные риски недостаточной подпитки ЗАЭС охлаждающей водой.

Это блокирует возможность работы ЗАЭС на мощности, и российская оккупационная администрация станции и представители „Росатома“ об этом знают, говорится в заявлении компании.

А значит, это несомненный риск для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простого оборудования энергоблока, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования, считают в „Энергоатоме“.

Тем временем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации при осмотре ЗАЭС в понедельник обнаружили несколько противопехотных мин в закрытой буферной зоне между внутренним и внешним периметром станции.

„Эксперты сообщили, что [мины] находились в ограниченной зоне, куда нет доступа сотрудников станции, и были расположены в стороне от объекта“, — пишет Гросси.