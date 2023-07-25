Отт Тянак: исключать этап „Ралли Эстония“ из календаря чемпионата мира — глупо

Этап чемпионата мира по ралли впервые прошел в Эстонии в 2020 году, когда здешние организаторы смогли вписаться этап в календарь в условиях коронавируса. За четыре лета „Ралли Эстония“ зацепило многих гонщиков, но судя по всему, в новом году в Эстонии этап чемпионата мира по авторалли проводится не будет, следующим летом он пройдет в латвийском городе Лиепая.

Калле Рованперя, выигравший „Ралли Эстония“ в третий раз подряд, высоко оценил прошедший этап. „Это мое любимое ралли, и я люблю эту страну! Эстонцы также поддерживают меня, и это прекрасное чувство. Жаль, что этого этапа нет в календаре следующего года, потому что с точки зрения организации это одно из лучших ралли в мире“, — сказал в интервью финн, выигравший этап на Toyota Yaris.

Но Рованперя далеко не единственный, кто хотел бы видеть „Ралли Эстония“ в календаре чемпионата мира по авторалли.

Пилот Hyundai Тьерри Нёвилль заявил, что был бы рад вернуться в Эстонию. „Я высказывал такое же мнение несколько раз, мне жаль, что такая красивая гонка заменена другим этапом ралли, которое в основном идентично с точки зрения спецучастков, но мы не знаем, какая там будет организация, — сказал Нёвилль, финишировавший вторым в воскресенье. — Было бы логичнее, если бы этот этап заменили на такой же, как в Аргентине или Уэльсе. Это было бы разумно, но сейчас я не уверен, что латышский этап может быть на таком же уровне. Но посмотрим“.

Этапы отдаются странам, мало заинтересованным в ралли

Пилот Toyota Элфин Эванс в этом году не смог показать желаемой скорости на дорогах Южной Эстонии и занял четвертое место. Но он тоже положительно отзывался о самом этапе и сравнивал его с „Ралли Ипр“ в Бельгии.