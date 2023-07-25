Отт Тянак: исключать этап „Ралли Эстония“ из календаря чемпионата мира — глупо
Звезды чемпионата мира по авторалли хотели бы продолжать выступать в Эстонии.
Этап чемпионата мира по ралли впервые прошел в Эстонии в 2020 году, когда здешние организаторы смогли вписаться этап в календарь в условиях коронавируса. За четыре лета „Ралли Эстония“ зацепило многих гонщиков, но судя по всему, в новом году в Эстонии этап чемпионата мира по авторалли проводится не будет, следующим летом он пройдет в латвийском городе Лиепая.
Калле Рованперя, выигравший „Ралли Эстония“ в третий раз подряд, высоко оценил прошедший этап. „Это мое любимое ралли, и я люблю эту страну! Эстонцы также поддерживают меня, и это прекрасное чувство. Жаль, что этого этапа нет в календаре следующего года, потому что с точки зрения организации это одно из лучших ралли в мире“, — сказал в интервью финн, выигравший этап на Toyota Yaris.
Но Рованперя далеко не единственный, кто хотел бы видеть „Ралли Эстония“ в календаре чемпионата мира по авторалли.
Пилот Hyundai Тьерри Нёвилль заявил, что был бы рад вернуться в Эстонию. „Я высказывал такое же мнение несколько раз, мне жаль, что такая красивая гонка заменена другим этапом ралли, которое в основном идентично с точки зрения спецучастков, но мы не знаем, какая там будет организация, — сказал Нёвилль, финишировавший вторым в воскресенье. — Было бы логичнее, если бы этот этап заменили на такой же, как в Аргентине или Уэльсе. Это было бы разумно, но сейчас я не уверен, что латышский этап может быть на таком же уровне. Но посмотрим“.
Этапы отдаются странам, мало заинтересованным в ралли
Пилот Toyota Элфин Эванс в этом году не смог показать желаемой скорости на дорогах Южной Эстонии и занял четвертое место. Но он тоже положительно отзывался о самом этапе и сравнивал его с „Ралли Ипр“ в Бельгии.
„В некотором смысле я очень разочарован. Я не могу много говорить о замене этапа „Ралли Эстония“, но то, что я здесь увидел, напомнило мне Ипр. Их нельзя считать лучшими этапами в мире, но если учесть, как проходит ралли, атмосфера, люди, то жалко его потерять [из календаря], — сказал он. — В этих местах действительно ждут ралли, но мы отдаем все больше и больше этапов в календаре странам, мало интересующимся этой сферой“.
Это же мнение выразил Андреас Миккельсен, который выигрывал в классе WRC2 на „Ралли Эстония“ в течение последних трех сезонов и, по его словам, получает удовольствие от здешних дорог. „Спецучастки здесь особенные. Это быстрое ралли, и люди видят, как машины скользят боком на скорости 200 км/ч. Таких мест не так много“, — сказал норвежец.
„Люди здесь невероятные и страстные. Можно видеть, что успех Тянака значительно увеличил интерес к этому спорту по всей стране. Это отличное место для ралли“, — добавил он.
Но Отт Тянак подытожил это лучше всех. „Как это все было организовано и как это все с каждым годом улучшалось, начиная с церемонии открытия, зрительских площадок и спортивного мастерства гонщиков… Ладно, Финляндия и некоторые другие этапы тоже хороши, есть только несколько этапов, близких к уровню Ралли Эстония“, — передал свое видение ситуации Тянак. — Исключать этап „Ралли Эстония“ из календаря чемпионата мира по авторалли — это глупо“.
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