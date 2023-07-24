The Insider: Российским телеканалам запретили освещать атаку БПЛА на Москву

„Пришлось срочно менять верстку за 15 минут до эфира буквально, убирать оттуда все кадры с очевидцами и последствиями, даже общие планы улиц. И добивать хрон всем, чем получится: какими-то историями международными, которые даже не взяли бы. Тему на России 24 и на Москве 24 убрали и из шпигеля“, — рассказал источник The Insider.

На РБК был самый подробный сюжет про атаку на Москву, было показано очень много кадров, интервью очевидцев, на месте присутствовали корреспонденты, но всё это тоже пришлось убрать из эфира, сообщил другой собеседник.

Тему атаки беспилотников продолжили только в виде коротких комментариев Минобороны и мэра Москвы Сергея Собянина, который пообещал помочь жителям. Региональные каналы попросили не акцентировать эту тему в эфире, но в сетях оставили всё довольно подробно.

При этом сюжеты об атаке беспилотников на Крым показывать не запрещали, в том числе демонстрировать кадры оттуда. Поэтому многие каналы начинали выпуски с сюжета об этом.

Несколько беспилотников атаковали Москву в понедельник рано утром. По данным Минобороны РФ, было два БПЛА. Один из них упал недалеко от здания Минобороны. Один из беспилотников упал на Комсомольском проспекте. Пострадало одно из зданий рядом с университетом, где, как ранее писал The Insider, располагается хакерская группа APT28 (Fancy Bear). По всей видимости, удар мог быть направлен на этот конкретный объект.

В феврале 2022 года группа хакеров Fancy Bear произвела массированную атаку на украинские сайты. Помимо DDOS-атак на государственные ресурсы, они распространяли вредоносные программы через клонированные правительственные сайты — например, через фальшивую петицию в поддержку Зеленского, написанную на ломаном украинском языке.