Путин подписал закон о запрете „смены пола“ в России

Закон запрещает менять гендерный маркер в паспорте (графа „Пол“), проводить операции, связанные с трансгендерным переходом, а людям, изменившим гендерный маркер, запретили усыновлять детей. Кроме того, закон позволяет аннулировать браки, если в паре один из партнеров сменил гендерный маркер.