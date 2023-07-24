24.07.2023, 19:39
Путин подписал закон о запрете „смены пола“ в России
Закон запрещает менять гендерный маркер в паспорте (графа „Пол“), проводить операции, связанные с трансгендерным переходом, а людям, изменившим гендерный маркер, запретили усыновлять детей. Кроме того, закон позволяет аннулировать браки, если в паре один из партнеров сменил гендерный маркер.
Авторы инициативы о запрете „смены пола“ объясняли, что поправки необходимы, чтобы „сохранить для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии“. Госдума приняла закон 14 июля, Совет Федерации одобрил поправки 19 июля.