За рубежом
24.07.2023, 19:39

Путин подписал закон о запрете „смены пола“ в России

 
Надпись на плакате: "Права транс-людей это права людей".
Надпись на плакате: "Права транс-людей это права людей".
ФОТО: Nuva Frames | Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете „смены пола“ в России, передает Meduza.

Закон запрещает менять гендерный маркер в паспорте (графа „Пол“), проводить операции, связанные с трансгендерным переходом, а людям, изменившим гендерный маркер, запретили усыновлять детей. Кроме того, закон позволяет аннулировать браки, если в паре один из партнеров сменил гендерный маркер.

Авторы инициативы о запрете „смены пола“ объясняли, что поправки необходимы, чтобы „сохранить для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии“. Госдума приняла закон 14 июля, Совет Федерации одобрил поправки 19 июля.

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