Жизнь „отца атомной бомбы“: почему вам стоит посмотреть нашумевший „Оппенгеймер“?
Кинокритик и блогер RusDelfi П.И.Филимонов посмотрел нашумевший фильм „Оппенгеймер“ Кристофера Нолана и поделился подробной рецензией на новинку. Действительно ли это лучший фильм, который снял режиссер?
Что я знал о Роберте Оппенгеймере до просмотра нолановского байопика? Достаточно мало, знал, что он создал первую атомную бомбу, знал про растиражированную везде и всеми цитату из „Махабхараты“ (в фильме она всплывает аж несколько раз, тема её некоторым образом педалируется, видимо, как раз из-за того, что большинство людей только это об Оппенгеймере и знают, и каждый из этого большинства, подобно мне, считает, что обладает неким сакральным или эксклюзивным знанием, в то время, как это уже, похоже, стало избитой истиной), вот, пожалуй, и всё. Надо сказать, это почти сознательная позиция – в конце концов, если байопик побудит меня больше почитать о том, как оно в жизни того или иного героя было на самом деле, значит, это хороший байопик. Если нет – тоже не значит, что плохой.
„Оппенгеймер“ не побудил. Потому что мне очень интуитивно кажется, что Нолан близок к реальной жизни, что вот именно так всё и было, что жизнь „отца атомной бомбы“ в фильме совсем не приукрашена, как раз именно потому, что событиями достаточно бедна. Ну что, ну что там – студенческая молодость, задатки блестящего учёного, потом всё это отчасти „похеривается“ в пользу, по сути, административной работы руководителя проекта „Манхэттен“, день триумфа, переосмысление содеянного после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, подозрения в ненадёжности во времена маккартизма, признание заслуг в конце жизни. Две женщины в его жизни, обе не совсем в себе. Вполне верится. Фильм смотрится, несмотря на то, что никаких обычных нолановских штучек в нём нет.
Смотрится, как мне кажется, по двум причинам. Первая – прекрасная игра Киллиана Мёрфи (опять же можно уже сейчас без большого риска спрогнозировать ему как минимум попадание в номинацию на „Оскар“ за лучшую мужскую роль), у которого получилась та самая „арка героя“, про которую нам рассказывают все те, кто прослушал краткий видео-курс от тех, кто прочитал учебник по написанию сценария, написанный теми, кто сам сценариев не писал, но прекрасно знает, как это делается. Его Оппенгеймер – разный. Он изменяется, эволюционирует и куда-то двигается в течение всего фильма. От немного самовлюблённого молодого и подающего надежды учёного – к талантливому администратору, который понимает, как использовать сильные стороны всех важных людей своей команды и нивелировать их слабые стороны – к немного растерянному человеку, во всём поведении которого читается „что я наделал“ - к человеку, смирившемуся и со своей жизнью, и с теми последствиями, которые она принесла человечеству.
Вторая причина, по которой это кино очень своевременно и не так одномерно, как могло бы быть, будь оно простым байопиком – это, конечно, рассуждения (даже если не прямые) на тему атомной и водородной бомб. Безусловно, если бы не Оппенгеймер, атомную бомбу создал бы кто-нибудь другой, и не исключено, что последствия были бы куда страшнее. И, конечно, одним фильмом, как и бесконечными петициями учёных, ничего не изменишь, раз у человечества это оружие есть, никто не будет его уничтожать, более того, всегда будет существовать риск его применения. Даже не потому, что все политики – мудаки, а все учёные – рефлексирующие слизняки (но что-то такое из фильма читается, да), просто в силу естественного хода вещей. Уничтожение человечества сложно себе представить, а в историю войти, как, например, Трумэну, хочется. И неважно, что эту историю будет некому читать. На этом конце это крайне трудно понять.
Кристофер Нолан попытался сделать так, чтобы понять это было хотя бы чуть-чуть легче.