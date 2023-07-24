Жизнь „отца атомной бомбы“: почему вам стоит посмотреть нашумевший „Оппенгеймер“?

Что я знал о Роберте Оппенгеймере до просмотра нолановского байопика? Достаточно мало, знал, что он создал первую атомную бомбу, знал про растиражированную везде и всеми цитату из „Махабхараты“ (в фильме она всплывает аж несколько раз, тема её некоторым образом педалируется, видимо, как раз из-за того, что большинство людей только это об Оппенгеймере и знают, и каждый из этого большинства, подобно мне, считает, что обладает неким сакральным или эксклюзивным знанием, в то время, как это уже, похоже, стало избитой истиной), вот, пожалуй, и всё. Надо сказать, это почти сознательная позиция – в конце концов, если байопик побудит меня больше почитать о том, как оно в жизни того или иного героя было на самом деле, значит, это хороший байопик. Если нет – тоже не значит, что плохой.

„Оппенгеймер“ не побудил. Потому что мне очень интуитивно кажется, что Нолан близок к реальной жизни, что вот именно так всё и было, что жизнь „отца атомной бомбы“ в фильме совсем не приукрашена, как раз именно потому, что событиями достаточно бедна. Ну что, ну что там – студенческая молодость, задатки блестящего учёного, потом всё это отчасти „похеривается“ в пользу, по сути, административной работы руководителя проекта „Манхэттен“, день триумфа, переосмысление содеянного после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, подозрения в ненадёжности во времена маккартизма, признание заслуг в конце жизни. Две женщины в его жизни, обе не совсем в себе. Вполне верится. Фильм смотрится, несмотря на то, что никаких обычных нолановских штучек в нём нет.