Рысь вернулась туда, откуда пришла. Егерь: ставить ловушки нет смысла

Во время состоявшейся в воскресенье около восьми часов вечера беседы егерь Марко Олоп сообщил, что у него есть конкретный план действий. В ночь на субботу рысь видели во дворе дома по Тоомпуйестее, 33-а, очевидно, животное заблудилось в районе Балтийского вокзала. „Мне не удалось связаться в воскресенье ни с одним чиновником“, - сказал Олоп, выразив надежду, что в понедельник сможет получить в Департаменте окружающей среды разрешение на установку ловушек на рысь. Егерь намерен использовать т.н. живоловушки, при использовании которых риск навредить животному минимален.