Звери
25.07.2023, 10:15

Рысь вернулась туда, откуда пришла. Егерь: ставить ловушки нет смысла

 
В прошлую пятницу молодая рысь разгуливала недалеко от Балтийского вокзала в Таллинне.
В прошлую пятницу молодая рысь разгуливала недалеко от Балтийского вокзала в Таллинне.
ФОТО: Facebook

Не исключено, что рысь, которую неоднократно видели в окрестностях Балтийского вокзала, теперь можно повстречать на Штромке или в другом зеленом районе Таллинна. Как сказал егерь Марко Олоп, если рысь вновь даст о себе знать, придется принимать определенные меры.

Во время состоявшейся в воскресенье около восьми часов вечера беседы егерь Марко Олоп сообщил, что у него есть конкретный план действий. В ночь на субботу рысь видели во дворе дома по Тоомпуйестее, 33-а, очевидно, животное заблудилось в районе Балтийского вокзала. „Мне не удалось связаться в воскресенье ни с одним чиновником“, - сказал Олоп, выразив надежду, что в понедельник сможет получить в Департаменте окружающей среды разрешение на установку ловушек на рысь. Егерь намерен использовать т.н. живоловушки, при использовании которых риск навредить животному минимален.

Однако до установки ловушек дело не дошло. Егерю поступило сообщение о том, что незадолго до полуночи рысь видели на улице Роо, которая находится недалеко от улицы Сыле. По сообщению очевидца, рысь перепрыгнула двухметровый забор и исчезла.

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