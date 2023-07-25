ПОДКАСТ | Провал эстонских клубов в еврокубках — это итог того, что происходит с местным футболом в последние годы?

На прошлой неделе „Флора“ по сумме двух встреч проиграла чемпиону Польши „Ракуву“ (0:4) и теперь продолжит свое выступление в третьем отборочном раунде Лиге конференций.

После еврокубков „Флора“ неожиданно потерпела крупное поражение от нарвского „Транса“ (1:4). Оказывается, в последний раз что-то подобное в чемпионате Эстонии было 16 лет назад, тогда „Флора“ проиграла ТФМК со счетом 0:6. „Транс“ закончил свое выступление в еврокубках в прошлый четверг, уступив по сумме двух встреч ереванскому „Пюнику“ (0:5).

„Пайде“ и „Левадия“ также вылетели из еврокубков, причем в своих играх обе команды допустили непростительные ошибки в обороне, на которые в Эстонии можно закрыть глаза, но в Европе за них наказывают.

Андреев прокомментировал выступление эстонских клубов в еврокубках: “Для меня результат был предсказуем еще до жеребьевки. Я ставил на то, что больше шансов будет у „Пайде“, учитывая, что они играли с командой с Фарерских островов. Как мне кажется, „Пайде“ должны были проходить дальше, так как они играли лучше, но тут еврокубки, психология, и наша команда не справилась“.

Также Никита ответил на один из важнейших вопросов: нужны ли чемпионату Эстонии легионеры и повысится ли благодаря им уровень чемпионата?

„Мы не можем привезти сюда качественных легионеров, которые будут развивать эстонский футбол. Всегда ходят споры, пойдет ли это на пользу эстонскому футболу или нет? В латвийском клубе „РФШ“ много легионеров, и в целом это поднимает уровень футбола. Латвийские футболисты могут конкурировать на этом уровне с легионерами, а у нас все иначе“, — сказал Андреев в подкасте.

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