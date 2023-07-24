„Страна на пороге гражданской войны“. Парламент Израиля одобрил расколовшую общество судебную реформу

За законопроект проголосовали все 64 депутата, представляющие партии правительственной коалиции и формирующие большинство в Кнессете.

Израильская пресса особо подчеркивает, что в последний момент за реформу выступил даже министр обороны страны Йоав Галант, которого оппозиция называла „голосом разума“ в стане ультраправого правительства.

Депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний в знак протеста.

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что, проголосовав за судебную реформу, парламентарии сделали „первый шаг в историческом процессе исправления судебной системы и восстановления полномочий, которые на протяжении многих лет были отняты у правительства и Кнессета“.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир (один из самых праворадикальных политиков в правительстве) сказал, что с сегодняшнего дня Израиль станет еще чуть более демократической страной.

„Законопроект, который мы приняли сегодня, очень важен для демократии, но это только начало. Для того, чтобы государство Израиль стало еще более еврейским и демократическим, нам необходимо принять и другие положения реформы. Главным образом - это изменения в системе судебных назначений и прокурорских полномочий“, - заявил Бен-Гвир.

До сих пор израильские судьи по уголовным и гражданским делам, включая судей Верховного суда, назначались Комитетом по судебным назначениям, состоящим из девяти человек.

Из этих девяти только четверо опосредованно избираются народом: это министр юстиции, еще один министр по выбору правительства и двое депутатов Кнессета. Остальные пятеро - ставленники самой судебной системы, избираемые по внутренней процедуре.

В рамках новой судебной реформы правительство Нетаньяху хочет, чтобы большинство членов Комиссии (а лучше - все) назначались с его ведома.

Однако многие в Израиле, включая высокопоставленных политиков, боятся, что таким образом Верховный суд превратится в „клику своих“, как выразился в понедельник глава МИД Израиля Эли Коэн.

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