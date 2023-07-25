За рубежом
25.07.2023, 20:33

Курьезный случай. Клиентка такси попросила квитанцию, в ответ водитель напал на нее

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На авто - логотип Bolt, но они отрицают причастность к истории
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Image by Jackson David from Pixabay

Связавшаяся с Iltalehti женщина рассказала о шокирующем инциденте, который произошел с ней во время поездки на такси из ресторана в Хельсинки. Вышло так, что из-за разногласий по поводу стоимости проезда на нее напал таксист, пишет Delfi Ärileht.

Женщина поужинала в ресторане в Хельсинки и вместе со своим спутником взяла такси, чтобы отправиться домой в направлении Тапуликаупунки. Первая остановка была сделана по пути в Северную Гаагу. Женщина сообщила изданию, что в такси не было видно таксометра. Два с половиной километра езды от Каннельмяки до Северной Гааги, где была сделана первая остановка, стоили 25 евро. По словам женщины, эта сумма показалась ей чересчур большой. Водитель ввел сумму в устройство, похожее на калькулятор, и поездку оплатили. Женщина продолжила путь домой на том же такси.

Перед приездом домой женщина на всякий случай позвонила соседу и попросила его встретить ее перед домом на случай, если цена поездки на такси окажется слишком высокой. „У меня на счету было всего 40 евро, я боялась, что мне может не хватить“.

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