Правда ли, что министр экологии Испании прилетела на саммит на самолёте, а потом пересела на велосипед?

Тем же утром стало известно , что Рибера, по совместительству третий вице-премьер правительства страны, назвала „варварской“ экологическую программу крайне правой партии Vox. Совсем скоро в Испании пройдут внеочередные парламентские выборы — правящая сейчас Социалистическая партия (в ней состоит и Рибера) по опросам занимает второе место, а оппозиционная Vox — третье. Последняя также входит в правящую коалицию в автономном сообществе Кастилия и Леон, где и проходил саммит. Поэтому неудивительно, что одним из тех людей, благодаря которым скандальное сообщение о Рибере разлетелось по Сети тогда же, 10 июля, стал вице-президент региона Кастилия и Леон, лидер местного отделения Vox Хуан Гарсиа-Гальярдо. Он разместил в своём твиттере ссылку на заявление министра и сопроводил её комментарием: „Она прилетает на Falcon из Мадрида, чтобы прокатиться на велосипеде по Вальядолиду, и при этом позволяет себе учить нас заботе об окружающей среде“.

Уже утром 10 июля в официальном аккаунте министерства по экологическим преобразованиям и демографическим проблемам Испании появился твит с фотографией, на которой изображена глава ведомства Тереса Рибера, едущая на велосипеде по Вальядолиду. Судя по всему, чиновница решила своим примером показать, что по возможности следует отказаться от транспорта на двигателях внутреннего сгорания и тогда, когда это возможно, пересесть на безопасный для климата велосипед. Попала поездка и в объективы видеокамер .

10–11 июля в испанском Вальядолиде проходила неформальная встреча министров экологии из всех стран Евросоюза. Среди обсуждавшихся тем были биоразнообразие, загрязнение океана пластиком и борьба с изменением климата из-за антропогенных факторов. Министры съехались именно в Испанию, поскольку сейчас эта страна председательствует в Евросоюзе.

Под Falcon Гарсиа-Гальярдо имел в виду один из пяти малогабаритных самолётов модели Falcon D900, которые используются членами правительства Испании в поездках по стране и за границу. Судя по всему, испанский политик опирался на разлетевшийся чуть раньше твит со скриншотами маршрута самолёта этой модели из Мадрида в Вальядолид, а также расчётами углеродного следа, который оставил этот борт. Также во многих популярных твитах отмечалось, что на велосипед Рибера пересела только на последних ста метрах своего пути из аэропорта, а до этого ехала на неэкологичном лимузине.

Однако время присмотреться к фактам. Способствовавший скандалу скриншот с картой маршрута самолёта Falcon D900 взят с сайта falcondespega.es. Там с целью повышения прозрачности публикуют данные обо всех полётах бортов Группы 45 ВВС Испании, обслуживающей правительство страны. Единственный рейс, направлявшийся из Мадрида в Вальядолид 10 июля, обозначен как военный, а время его прибытия — 11:38 по местному времени.

В то же время твит с фотографией Тересы Риберы на велосипеде был опубликован работниками её министерства в 10:37, то есть ещё до вылета вышеупомянутого Falcon. Кроме того, выступление Риберы было назначено на 10 часов утра, то есть, по всей вероятности, фото было сделано ещё раньше.

Если сравнить данные двух последовательных полётов того самого D900 с бортовым номером LINCE03 на falcondespega.es, то получается, будто он приземлился в 11:38:36, а 10 секунд спустя уже вылетел обратно в Мадрид. На практике такое невозможно, и никакого приземления попросту не было, что видно из траектории полёта над аэропортом.

Покружив немного над аэропортом Вальядолида, самолёт взял курс обратно на Мадрид, что подтверждают данные сайта Flightaware, зафиксировавшего оба сегмента маршрута как единый полёт. Как сообщили испанскому порталу Newtral источники в управлении коммуникаций ВВС, этот самолёт без пассажиров выполнял манёвры в районе аэропорта Вильянубла (Вальядолид) утром 10 июля.

Точку в этом вопросе поставил всё тот же аккаунт министерства по экологическим проблемам и демографическим преобразованиям Испании в Twitter, где вечером 10 июля появилось заявление: „Министерство опровергает дезинформацию, злонамеренно распространяемую государственными чиновниками. Вице-премьер Тереса Рибера не летала в Вальядолид из Мадрида самолётом — ни коммерческим, ни правительственным рейсом. Пожалуйста, несите ответственность за распространяемую информацию“.

Что касается того, как именно Рибера добралась до Вальядолида, то нашим коллегам из Newtral в её ведомстве сообщили, что чиновница прибыла в город накануне, 9 июля, на машине. Аналогичный ответ получили другие фактчекеры, из проекта Maldita. Правда, сначала в министерстве упомянули поезд, но потом уточнили, что конкретно Рибера, в отличие от остальной делегации, ехала на гибридном автомобиле.

Таким образом, информация о том, что Тереса Рибера перед тем, как пересесть на велосипед, добралась до Вальядолида на таком неэкологичном транспорте, как самолёт, оказалась ложной. В то же время решение демонстративно воспользоваться велосипедом после поездки на автомобиле поставило испанскую чиновницу в неудобное положение.

Итог: Неправда