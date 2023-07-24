МНЕНИЕ | „Русский мир“ пришел за Стрелковым

Бывший министр обороны марионеточной Донецкой народной республики, сотрудник ФСБ и экс-глава службы безопасности православного олигарха Константина Малофеева – Игорь Стрелков-Гиркин - отправился на два месяца за решетку. Полтора года он выпускал военные сводки в своем телеграм-канале. В них он постоянно критиковал действия российских генералов на украинских фронтах и давал им уничижительные клички. Например, министр обороны РФ Сергей Шойгу, по версии Стрелкова-Гиркина является „картонным фельдмаршалом“, удостоившись такого прозвища за взятие в 2017 году „Рейхстага“ из папье-маше, построенного в подмосковной Кубинке.