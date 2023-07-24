Мнение
24.07.2023, 11:58

МНЕНИЕ | „Русский мир“ пришел за Стрелковым

 
Стрелков поплатился за критику „Самого Владимира Путина“
Сергей Ковальченко
журналист
Игорь Гиркин (Стрелков)
Игорь Гиркин (Стрелков)
ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO | AFP

„Стрелков всего лишь постаревший интернет-певец „Русского мира“, за которым этот самый мир в конце концов пришел“, отмечает журналист Сергей Ковальченко.

Бывший министр обороны марионеточной Донецкой народной республики, сотрудник ФСБ и экс-глава службы безопасности православного олигарха Константина Малофеева – Игорь Стрелков-Гиркин - отправился на два месяца за решетку. Полтора года он выпускал военные сводки в своем телеграм-канале. В них он постоянно критиковал действия российских генералов на украинских фронтах и давал им уничижительные клички. Например, министр обороны РФ Сергей Шойгу, по версии Стрелкова-Гиркина является „картонным фельдмаршалом“, удостоившись такого прозвища за взятие в 2017 году „Рейхстага“ из папье-маше, построенного в подмосковной Кубинке.

Он не материл главу Генштаба Валерия Герасимова, но уничижительно отзывался о нем. Оборонительную линию, построенную по приказу генерала Сергея Суровикина, пренебрежительно называл „линией Фаберже“, из-за сотен тысяч торчащих из земли пирамидок, похожих издали на яйца.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии